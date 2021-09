Augmented Reality trifft Kunst in der KZ-Gedenkstätte Dachau

Dachau (epd). Eine neue App bietet Gästen der KZ-Gedenkstätte Dachau künftig virtuelle Einblicke in die Lagergeschichte. Das Projekt "Art meets Augmented Reality", kurz ARt (rpt. ARt), präsentiert mittels Tablet oder Smartphone 22 Häftlingszeichnungen an verschiedenen Orten der Gedenkstätte. Mithilfe der innovativen Technologie biete die App "einen virtuellen Zugang zur Gedenkstätte und zeige die Zeichnungen der Häftlinge in einer neuartigen Weise", teilte die Gedenkstätte am Freitag mit. Man wolle so eine Brücke vor allem zu Jugendlichen schlagen. Die App ist seit 10. September kostenlos für iOS- und Android-Geräte in den jeweiligen App Stores verfügbar. Der virtuelle Rundgang dauert etwa eine Stunde.

Häftlingszeichnungen seien wichtige Quellen der Erinnerungsarbeit, hieß es weiter: "Im Gegensatz zu den Fotos aus der Täterperspektive der SS geben sie Einblicke in die Verarbeitung von Erfahrungen durch die Inhaftierten." Außerdem enthalte die App "ARt" Teile von Graphic Novels, die von Nachkommen der ehemaligen Gefangenen und weiteren Kunstschaffenden gestaltet wurden.

Unter "Augmented Reality", also der "erweiterten Realität", versteht man die Ergänzung von realen Eindrücken durch computergestützte Zusatzinformationen. Die neue App der KZ-Gedenkstätte bietet dazu auch Audiobeiträge aus den Erinnerungen ehemaliger Dachau-Inhaftierter.