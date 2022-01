Augsburg (epd). Zwei evangelische Kirchengemeinden laden ab Februar einmal monatlich an einem Samstag zum Schnupperpilgern im Augsburger Land ein. Damit wolle man Interessierten eine Gelegenheit bieten, das Pilgern für sich zu entdecken, heißt es in einem Flugblatt der Augsburger Kirchengemeinden St. Paul und St. Thomas. Das "Samstagspilgern" startet am 12. Februar um 9 Uhr, die Wegstrecke beträgt etwas mehr als 15 Kilometer. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Die einzelnen Pilgertage starten mit einem Segen, unterwegs gibt es meditative Impulse und Zeiten des Schweigens. Jeder Samstag steht unter einem anderen Motto.