Ingolstadt (epd). Ein 23 Hektar großes Gelände der Landesgartenschau in Ingolstadt ist am Freitag als städtisches Naherholungsgebiet mit dem Namen Piuspark eröffnet worden. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) eröffnete das Areal, das zwischen Piusviertel, Hollerstauden und Friedrichshofen liegt und nun öffentlich zugänglich ist. Restarbeiten dauern noch an, teilte die Stadt mit.

Bis zu ihrem Ende im Oktober 2021 zählte die Landesgartenschau trotz Pandemie über 380.000 Besucher. Für das Naherholungsgebiet erhalten blieben unter anderem der 6000 Quadratmeter große Landschaftssee, der der Verbesserung des Kleinklimas im Nordwesten der Stadt und als Biotop für Wasserpflanzen und Tiere diene. Auch die Bürgergärten sowie die Gärten der Partnerstädte Ingolstadts blieben erhalten, hieß es.

Für Kinder wurde im Anschluss an den See Ingolstadts größter Wasserspielplatz gebaut. Zwischen Boulderwand, Kletternetzen und breiter Rutsche komme Wasser aus Bodendüsen, Pumpen und mittels Spiralen sogar aus der Luft. Insgesamt verfügt der Park laut Angaben der Stadt über 4.500 Quadratmeter Spiel- und Sportflächen.

Einzelne Parkbereiche blieben zunächst noch gesperrt, weil der Rückbau noch bis zur Jahresmitte andauere, hieß es. In anderen Bereichen sollen noch Wiesen angelegt werden. Die Maßnahmen dauern laut Stadt voraussichtlich noch bis 2025 an.