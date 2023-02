Fastenzeit

Theologe: "Verzicht auf Alkohol ist alles andere als eine Fastentradition"

Fasten, heute ein Synonym für Verzicht, Wellness und Selbstoptimierung, hat eigentlich religiöse Wurzeln. Es ist längst nicht nur im Christentum, sondern in nahezu allen Religionen verbreitet. Was es mit dem Verzichten auf sich hat und welche Traditionen es in unterschiedlichen Konfessionen gibt, erläutert der evangelische Theologe Wolfgang Reinbold.