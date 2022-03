Erlangen (epd). Es ist die Aufgabe von Fotojournalisten an Orte zu gehen, die andere meiden oder von denen sie flüchten. Wassilis Aswestopoulos tut genau das. Unter dem Titel "Grenzen, Grenzzäune, Grenzerfahrungen" werden ab dem 9. März im kreuz+quer Haus der Kirche in Erlangen seine Fotos ausgestellt, wie "bildung evangelisch" am Freitag mitteilte. Die Bilder zeigten Emotionen und Situationen an der europäischen Außengrenze. Der Fotograf hält Eindrücke fest, wie beispielsweise einen blauen Hoodie gefangen im Stacheldrahtzaun, so zu sehen auf dem Plakat zur Ausstellung.

Der deutsche Fotojournalist Aswestopoulos selbst werde bei der Vernissage zur Ausstellung anwesend sein und über die Entstehung der Bilder auf den griechischen Inseln berichten, hieß es.

Die Ausstellung findet im Rahmen der "Internationalen Woche gegen Rassismus" in Erlangen statt. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem die Buchpremiere "Tanz der Teufel" von Fiston Mwanza Mujila oder die Kunstaktion "Graffiti gegen Rassismus".