Bad Windsheim (epd). Diesen Samstag (5. März) startet die neue Museumssaison im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Der Besuch ist dann wieder jeden Tag von 9 bis 18 Uhr möglich, teilte das Museum am Mittwoch mit. Geplant seien in dieser Saison viele abwechslungsreiche Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Kurse. Wer möchte, kann beispielsweise das Imkern oder den Umgang mit Lehm im Hausbau lernen. Einen Höhepunkt der Saison bildet den Angaben zufolge das Wochenende 23. und 24. Juli, an dem das Museum sein 40-jähriges Bestehen feiern wird.

Auf der Website des Museums können die tagesaktuell geltenden Besuchsmodalitäten nachgelesen werden. Das Fränkische Freilandmuseum ist eine Einrichtung des Bezirks Mittelfranken und eines der großen Freilichtmuseen Süddeutschland.