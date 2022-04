Bonn, München (epd). Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat den emeritierten Papst Benedikt XVI. zu dessen 95. Geburtstag gewürdigt. "Für das neue Lebensjahr wünsche ich Ihnen die notwendige Kraft, den Alltag zu bewältigen, die Freude am Glauben und die Geborgenheit in Ihrem priesterlichen Wirken", schrieb der Limburger Bischof laut Pressemitteilung der Bischofskonferenz am Samstag in Bonn. Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 am Karsamstag im bayerischen Marktl am Inn geboren.

Bätzing nahm in seinem Schreiben auch Bezug auf die Kritik an Benedikt XVI. durch die Veröffentlichung eines Gutachtens zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München. Benedikt war von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising, bevor er Chef der vatikanischen Glaubenskongregation wurde. Das Gutachten benennt Fehler im Umgang mit Missbrauchstätern in vier Fällen in seiner Funktion als Münchner Erzbischof. Benedikt hatte die Vorwürfe bestritten, er hatte zuletzt in einer erneuten Stellungnahme im Februar bei Missbrauchsopfern um Entschuldigung gebeten.

Bätzing schrieb, er bedauere, dass der emeritierte Papst in seinem hohen Alter noch erhebliche Stürme in der Öffentlichkeit um seine Person habe erleben müssen. "Aber das Münchner Gutachten ließ keine andere Wahl, sich zu erklären, und das haben Sie getan. Bei aller Debatte um diese Aufarbeitung darf nicht der Blick verschlossen werden für das, was Sie für die Kirche getan und wofür Sie gelebt haben", betonte er. Das gelte für die großen theologischen Verdienste ebenso wie für die besondere Herausforderung, über viele Jahre die Kongregation für die Glaubenslehre zu leiten, und schließlich seine Amtszeit als Papst.