München (epd). Die Landtagsfraktion der FDP fordert die Einführung einer digitalen Pflegeplatzbörse in Bayern. Die Börse könne die Suche nach passenden und wohnortnahen Pflegeplätzen erleichtern, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Seit Jahren sei die Versorgung von Pflegebedürftigen im Freistaat angespannt und belaste die Betroffenen und ihre Angehörigen, erklärte der gesundheits- und pflegepolitische Fraktionssprecher, Dominik Spitzer.

Weil Suchende mithilfe der Börse schneller in Kontakt mit den Pflegeeinrichtungen treten könnten, hat der Freistaat laut Spitzer so die Möglichkeit, eine Lücke in der Versorgung zu schließen. Die zur Zeit auf wenige Städte und Regionen begrenzten Pflegebörsen seien oft nicht auf dem aktuellen Stand, weil der Arbeitsaufwand für die Träger zu groß sei. Die FDP forderte daher eine Aufwandspauschale für teilnehmende Einrichtungen.