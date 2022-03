Hannover (epd). Besucher des Sprengel-Museums in Hannover können von Freitag (11. März) an einem Roboter beim dreidimensionalen Drucken einer 7,5 Meter langen und 2,5 Tonnen schweren "Cyber-Plastik" zuschauen. Die vom bayerischen Künstler Peter Lang entworfene Skulptur namens "Sker" soll innerhalb von sieben Wochen entstehen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. In dieser Zeit können Kunstinteressierte die fertige Plastik bereits virtuell mit VR-Brille erkunden.

In seinem Werk verarbeitet der Künstler Eindrücke einer Island-Umfahrung entlang an Riffen und Klippen, isländisch "Sker" genannt. "Mit dem Drucken einer Skulptur in dieser Dimension und Technik betreten sowohl der Künstler als auch das Museum absolutes Neuland", sagte Museumsdirektor Reinhard Spieler. Technisch wird das Projekt vom oberpfälzischen Hightech-Unternehmen Additive Tectonis unterstützt.