München (epd). Die Suche nach den besten Spezialitäten kleiner Käsereien in Bayern geht nach langer Corona-Pause weiter. "Bayerische Käseschätze gesucht!" lautet das Motto, unter dem zum vierten Mal in den Käseküchen des Freistaats nach regionalen Köstlichkeiten gesucht wird, wie das bayerische Ernährungsministerium am Donnerstag mitteilte. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) lobte die vielfältigen Käsespezialitäten bayerischer Käserinnen und Käser: Sie würden weit über die Grenzen Bayerns hinaus geschätzt.

Der Wettbewerb soll kleinen Käseherstellern eine Plattform schenken. Von einer Expertenjury werden die eingereichten Produkte nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Textur bewertet. Durch die individuelle Geschichte des Käses können zusätzliche Punkte erworben werden. Die Sieger werden laut Mitteilung im September im Rahmen des Käse-Genussmarktes parallel zur Bauernmarktmeile in München im Landwirtschaftsministerium ausgezeichnet.