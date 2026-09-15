München (epd). Für das am heutigen Dienstag beginnende Schuljahr werden in Bayern noch Helferinnen und Helfer für den Schulwegdienst gesucht. "Jede helfende Hand ist herzlich willkommen", sagte Hans Reichhart, Präsident der Landesverkehrswacht Bayern, laut Mitteilung am Dienstag anlässlich der Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - sicher nach Hause", die am ersten Schultag an der Grundschule am Mariahilfplatz in München eröffnet wurde.

Rund 27.000 Ehrenamtliche leisteten als Schulweghelfer jeden Tag einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Schulanfänger, sagte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) laut Mitteilung bei der Veranstaltung. Gerade die jüngsten Schülerinnen und Schüler täten sich besonders schwer, Geschwindigkeiten und Entfernungen zuverlässig einzuschätzen. Deswegen sei es wichtig, dass ehrenamtliche Schülerlotsen, Schulweg-Helfer, Schulbuslotsen, Schulbusbegleiter, aber auch Eltern und Verkehrsteilnehmende gemeinsam für einen sicheren Schulweg sorgten. "Wenn wir alle im Verkehr aufeinander achten, machen wir den Schulweg für unsere Kinder zu einer sicheren Sache", sagte die Kultusministerin.

Rund 132.000 Erstklässler machen sich auf den Weg zur Schule

Jeden Tag machten sich im Freistaat rund 1,77 Millionen Kinder und Jugendliche auf den Weg zur Schule, hieß es weiter. Darunter befänden sich rund 132.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler, die diesen Weg zunehmend selbstständig zurücklegten.

Die Gemeinschaftsaktion "Sicher zur Schule - sicher nach Hause" unterstützt nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten Schulen, Familien und Ehrenamtliche. Partner sind unter anderem die Landesverkehrswacht Bayern, die AOK und die Kommunale Unfallversicherung im Freistaat.