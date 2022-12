Kempten, München (epd). Die in der Corona-Pandemie aufgebauten 100 Impfzentren in Bayern braucht es nach Ansicht der Landesregierung nicht mehr. Zum 1. Januar übernehmen die Arztpraxen, Betriebsärzte und Apotheken vollständig die Corona-Schutzimpfungen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mit. Minister Klaus Holetschek (CSU) lobte bei einem Abschlussbesuch im Impfzentrum Kempten die Zentren als "großen Erfolg" und wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie.

Laut Holetschek hat es in Bayern bislang knapp 29 Millionen Impfungen gegen Corona gegeben. Davon seien rund die Hälfte in den Impfzentren und durch mobile Teams verabreicht worden. Die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer, lobte den Einsatz von in Spitzenzeiten 1.500 Haupt- und 400 Ehrenamtlichen während der Impfkampagne.