Cham, München (epd). Nach Ansicht des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm braucht es überall in der Kirche einen Experimentiergeist. Es sei nötig, auch mal Formen zu wagen, die ungewohnt sind - und die sich in dem einen Fall bewähren und im anderen Fall nicht auf Anklang stoßen und wieder verschwinden, sagte er am "KirchentagsSonntag" in der Erlöserkirche von Cham laut Redemanuskript.

"Denn wie die wunderbare Botschaft des Evangeliums Menschen erreichen wird, kann je nach Alter und biographischem Hintergrund ja höchst unterschiedlich sein." Deshalb brauche es die Vielfalt der Formen: Die einen liebten das Neue, das Moderne. Und die anderen liebten die alten liturgischen Worte und Formen, die seit vielen Jahrhunderten Menschen im Herzen berührt, getröstet und gestärkt haben. Entscheidend sei, "dass wir einander achten in unseren unterschiedlichen Formen, unseren Glauben zu leben und zu stärken."

Auch die Kirchentagsatmosphäre sei von einem solchen Experimentiergeist und einer Vielfalt von Formen geprägt: Dort gebe es eine Mischung aus neuen und alten Liedern, junge Leute, die den Gottesdienst mitgestalten, biblische und liturgische Texte, die in zeitgemäßer Sprache für möglichst viele zugänglich seien, In Kirchengemeinden und auch auf dem Kirchentag sei es wichtig, eine Gemeinschaft zu sein, in der man achtsam, rücksichtsvoll, tolerant, offen und wertschätzend miteinander umgehe. "Eine Gemeinschaft, in der wir die Liebe selbst ausstrahlen, von der wir als Kirche sprechen."

"Wir mögen zukünftig in der Kirche weniger sein als heute", so Bedford-Strohm. Aber wo Christen auf die Botschaft von der Liebe Gottes hörten, die sich in Jesus Christus zeigt, und wo sie diese leben, da werde sie auch Frucht bringen. "Diese Botschaft ist so stark, dass wir auch in den größten Turbulenzen die Zuversicht nicht verlieren müssen."

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg unter der Losung "Jetzt ist die Zeit" (Mk 1,15) statt. Mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen sollen sich zusätzlich zu Glaubensthemen der internationalen Politik sowie dem Zusammenleben von Menschen in Familie und Gesellschaft widmen. Seit 2007 wird jährlich der "KirchentagsSonntag" als Einstimmung auf den kommenden Kirchentag gefeiert.