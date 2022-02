München (epd). Schulnoten entscheiden nach Ansicht des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm nicht über den Wert eines Menschen. Der evangelische Theologe erinnerte in einer am Freitag veröffentlichten Facebook-Videobotschaft an das Bibelwort aus dem 1. Buch Mose, wonach Gott "den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes" geschaffen habe. Dies sei gerade am Tag der Zeugnisvergabe zum Schulhabjahr in Bayern "eine wunderbare Nachricht".

Bedford-Strohm hatte vor sich auf dem Schreibtisch all seine Zeugnisse "von der ersten bis zur 13. Klasse ausgebreitet". Seine Schulnoten seien zwar insgesamt ordentlich gewesen, aber es gab auch den ein oder anderen Ausreißer: In der ersten Klasse beispielsweise eine "Ausreichend" (4) für seine Schrift oder in der zehnten Klasse eine "Mangelhaft" (5) in Kunsterziehung. Und in der siebten Klasse stand: "Sein Verhalten gab wiederholt zu ernsthaften Beanstandungen Anlass."

Auch die nicht so guten Beurteilungen in den Zeugnissen seien am Ende "nicht so entscheidend", sagte Bedford-Strohm. Viel wichtiger sei, dass man an das Bibelwort aus Mose 1, 26-27 denke. In Bayern bekommen an diesem Freitag mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis zum Halbjahr.