München (epd). Aus dem Wander-Podcast "Bergfreundinnen" heraus ist eine Fernseh-Dokumentation entstanden. Die "Alpenüberquerung der Bergfreundinnnen - zu Fuß von Oberstdorf an den Comer See" ist am 11. April im Bayerischen Rundfunk (BR) zu sehen, wie der Fernsehsender am Dienstag mitteilte. Außerdem gibt es zusätzlich zum erfolgreichen Podcast der drei Bergfexinnen Anna, Toni und Katharina ab 8. April eine vierteilige Web-Serie.

Erstmals hebt der BR damit nach eigener Aussage eine Podcast-Marke in die ARD Mediathek und ins Fernsehen. Der "Bergfreundinnen"-Podcast wurde von der Bayern 2-Bergsteigerredaktion entwickelt und beschäftigt sich seit 2020 einmal im Monat mit einem Thema rund um die Berge.