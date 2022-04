Aschau (epd). Nach mehrjähriger Pause soll der wohl bekannteste evangelische Berggottesdienst in Bayern in diesem Jahr wieder in 1.437 Metern Höhe an der Kampenwand stattfinden. Bergfreunde sind am Sonntag, den 17. Juli, um 11 Uhr eingeladen, an der Kapelle an der Steinlingalm mit Blick auf den Chiemsee und beeindruckendem Bergpanorama gemeinsam zu beten, heißt es im aktuellen Gemeindebrief. Den Gottesdienst gestalten der Münchner Regionalbischof Christian Kopp, die Rosenheimer Dekanin Dagmar Häfner-Becker sowie Pfarrer und Pfarrerinnen der Kirchengemeinden der Region.

Für Musik sorgen Posaunenchöre aus dem Dekanatsbezirk und die Hafenstoaner Alphornbläser. Erreichbar ist die Alm entweder über Wanderwege oder mit der Kampenwandbahn. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Aschau statt. In den vergangenen Jahren musste der beliebte Gottesdienst, zu dem sich regelmäßig bis zu 400 Menschen auf dem Berg versammeln, corona- oder wetterbedingt ausfallen oder im Tal gefeiert werden.