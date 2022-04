Nürnberg (epd). Kommenden Donnerstag (20. April) beginnt die Bewerbungsphase für all jene, die beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg nicht nur zu Gast sein, sondern sich aktiv am Programm beteiligen wollen. Gesucht werden musikalische Beiträge oder auch Ideen für Gottesdienste, Kulturveranstaltungen oder auch Teilnehmer für den Markt der Möglichkeiten, wie das Kirchentagsbüro am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Der Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni kommenden Jahres in Nürnberg statt, er hat zur Losung "Jetzt ist die Zeit" (Mk1,15).

Kirchentags-Generalsekretärin Kristin Jahn sagte, der Kirchentag sei "eine wichtige Echokammer für unsere Gesellschaft" und zugleich eine Zukunftswerkstatt: "Aufgrund der aktuellen einschneidenden Veränderungen brauchen wir beides: Vergewisserung und Aufbruch." Nach der langen Zeit Corona-bedingter Trennung biete sich in Nürnberg wieder die Chance einander "Hoffnung, Kraft und Ideen zu schenken". Zu den vom Kirchentags-Präsidium ausgewählten Themenfeldern und Programmprojekte sollen nun ehrenamtliche Programmgremien rund 2.000 Einzelveranstaltungen entwickeln.

Themenfelder wie Verschwörungsmythen, Freiheit und Solidarität oder Wohlstand und Armut fragten nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in Europa. Hinzu kämen zahlreiche weitere Zentren, Thementage und Podienreihen, bei denen die prägenden Debatten vorangegangener Kirchentage fortgesetzt werden. Dazu gehören laut Mitteilung etwa: Digitale Kirche und Gottesdienst, Inklusion, Geschlechterwelten und Regenbogen, Generationengerechtigkeit sowie der interreligiöse Dialog.