Augsburg (epd). Der Bezirkstag Schwaben hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, sechs Plätze in der Kurzzeitpflegeeinrichtung "Haus Dachsbau" für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell zu unterstützen. Mit der Einrichtung soll Eltern und Angehörigen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung eine Auszeit und Entlastung in der häuslichen Versorgung ermöglicht werden, so der Bezirk Schwaben am Dienstag.

Die Einrichtung wird derzeit an der Klinik Josefinum in Augsburg von der Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg geplant. Nach Fertigstellung der Einrichtung könnten Kinder und Jugendliche, die an chronischen und komplexen Erkrankungen mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Behinderung leiden, schon ab dem Säuglingsalter aufgenommen werden. Die Dauer der Kurzzeitpflege soll dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen variieren können.

Geplant ist, dass durch die Pflege auf Zeit rund hundert Familien von dem Angebot profitieren können, so der Bezirk Schwaben. Eine Besonderheit des Projekts sei die geplante, bayernweit einzigartige Möglichkeit einer intensivpflegerischen Behandlung. Benötigt wird diese etwa von Kindern, die beatmet werden müssen.