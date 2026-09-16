München, Nürnberg (epd). Zu einem kreativen Protesttag gegen Leistungsdruck und fehlende Bildungsgerechtigkeit an Schulen sind am Samstag (19. September) Schülerinnen und Schüler aufgerufen. Wie das bundesweite Bündnis "Bildungswende JETZT!" am Mittwoch mitteilte, starten die Aktionen in Bayern um 10.30 Uhr am Münchner Rindermarkt sowie um 14.30 Uhr am Korbmarkt in Nürnberg. Mit Performances wollen Jugendliche dabei auf die in ihren Augen "eklatanten Missstände im bayerischen Bildungssystem" aufmerksam machen und zeigen, wie Schule anders gestaltet werden kann, heißt es. In Bayern wird "Bildungswende JETZT!" eigenen Angaben nach von 47 Organisationen unterstützt.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern forderte am Mittwoch dazu auf, sich am Bildungsprotesttag zu beteiligen. Die am 8. September veröffentlichte PISA-Studie 2025 habe deutschen Schülerinnen und Schülern in Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften die niedrigsten Werte seit Beginn der Erhebungsreihe bescheinigt. Gut ein Fünftel der 15-Jährigen verfüge in keinem der drei Bereiche über grundlegende Kompetenzen, so die GEW. Für eine Kurswende fehlten mehr Personal, echte Inklusion, individuelle Förderung und eine Finanzierung, die das trägt.