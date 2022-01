München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat am Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. "Sich an das zu erinnern, was Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus angetan worden ist, wachsam die Versuche wahrzunehmen, die dahinter stehenden menschenverachtenden Ideologien heute wieder salonfähig zu machen und klar dagegen einzustehen, gehört für mich zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit", schrieb Bedford-Strohm am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Umso zorniger mache es ihn, wenn Menschen bei Corona-Diskussionen gegen den Staat demonstrierten und sich dabei mit den verfolgten und millionenfach ermordeten Juden auf eine Stufe stellten, kritisierte Bedford-Strohm. "Das ist eine unerträgliche Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus, der, wo immer sie auftritt, entschieden entgegengetreten werden muss." Bedford-Strohm postete ein Bild von sich mit dem Schriftzug #WeRemember, der vom Jüdischen Weltkongress initiiert wurde.