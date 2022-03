Ellingen (epd). Die Blüten der Blausterne im Schlosspark des Schlosses Ellingen (Landkreis Weißburg-Gunzenhausen) blühen demnächst. Die volle Blütenpracht werde um den 20. März erwartet, teilte die bayerische Schlösser - und Seenverwaltung am Mittwoch mit. Unter dem Motto "Aufgeblüht" werde man daher an diesem Sonntag Sonderführungen anbieten.

Die Blüten der Blausternchen (Scilla siberica) färben die Wiesen etwa drei Wochen lang blau-violett. Jedes Jahr ziehe dieser Anblick zahlreiche Pflanzenfreunde an, heißt es in der Mitteilung. Die Sonderführungen am Sonntag, 20. März, beginnen um 11 und um 13.30 Uhr.

Die Residenz Ellingen war von 1216 bis 1789 fränkischer Sitz des Deutschen Ordens. Sie wird von der Schloss- und Gartenverwaltung Ansbach betreut.