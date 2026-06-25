Stadtbergen-Leitershofen, München (epd). Das katholische Blühpakt-Projekt "SchöpfungsGarten" wird am Montag (29. Juni) in Stadtbergen-Leitershofen (Kreis Augsburg) eröffnet. Es entstand im Rahmen der Blühpakt-Allianz mit der Katholischen Kirche in Bayern, wie das bayerische Umweltministerium am Donnerstag in München mitteilte. Den Startschuss gibt Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) zusammen mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier.

Das Projekt "SchöpfungsGarten - Lebensräume schaffen. Schöpfung bewahren" lädt alle katholischen Akteure in Bayern dazu ein, biodiversitätsfreundliche Flächen zu gestalten, um heimische Pflanzen und Tiere - vor allem Insekten - aktiv zu unterstützen. Laut Ministerium setzt es vor allem darauf, heimische Wildpflanzen zu verwenden, unterschiedliche Lebensräume zu schaffen, die Flächen nachhaltig zu bewirtschaften und Lichtverschmutzung zu vermeiden.

Evangelische Kirche ist seit 2021 dabei

Die Katholische Kirche in Bayern war im Oktober vergangenen Jahres dem Blühpakt beigetreten. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ist seit 2021 dabei und hat ihre Mitgliedschaft 2024 für weitere drei Jahre verlängert. Bisher wurden die Projekte "Unsere Zukunft blüht auf" und "Gottes Garten. Artenvielfalt auf kirchlichen und diakonischen Flächen" in mehreren Kirchengemeinden umgesetzt.

Der Blühpakt Bayern wurde 2018 vom bayerischen Umweltministerium ins Leben gerufen, um einen Beitrag zum Stopp von Artenschwund bei Insekten und anderen Artengruppen zu leisten, indem bestimmte Umweltprojekte eigens gefördert werden. Weitere Partner der Allianz sind die Verbände der bayerischen Gärtner, Imker, Obstbrenner und Golfer sowie zahlreiche Kommunen und Betriebe.