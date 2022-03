München, Oberammergau (epd). Die Sendereihe des Bayerischen Fernsehens "Lebenslinien" widmet sich am 9. Mai dem Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl. Der Film "Christian Stückl - meine große Passion" solle einen tiefen Einblick in das Leben des preisgekrönten Vollblut-Theatermenschen bieten, teilte der Bayerische Rundfunk am Freitag mit.

Stückl ist seit knapp 20 Jahren Intendant des Münchner Volkstheaters und seit 1987 Spielleiter der weltberühmten Passionsspiele in Oberammergau. Er werde als "Theaterviech" und als "Besessener" bezeichnet, aber sicher sei: "Christian Stückl polarisiert", teilte der BR weiter mit. Stückl wurde 1961 in Oberammergau geboren und absolvierte zunächst eine Lehre als Holzbildhauer.

Dann wandte er sich dem Theater zu und inszenierte unter anderem in Wien oder bei den Salzburger Festspielen. Einen Namen machte sich Stückl auch in Sachen Integration: Er wurde mehrfach ausgezeichnet für seine Verdienste für das Judentum. Außerdem lernte er bei Probearbeiten einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus Afghanistan kennen, der für Stückl heute mit zur Familien gehört.