München (epd). Der Bayerische Rundfunk (BR) erinnert rund um den 12. Februar an den bekannten und beliebten bayerischen Schauspieler Gustl Bayrhammer. Als Adolf Gustav Rupprecht Maximilian Bayrhammer wurde der Schauspieler am 12. Februar 1922 geboren, er wäre heuer also 100 Jahre alt geworden. Im BR-Fernsehen und in verschiedenen Radioprogrammen werden Filme und Beiträge zu Bayrhammer gesendet, die an einige seine Paraderollen wie "Meister Eder" in der TV-Serie "Pumuckl" oder den grantelnden Münchner "Tatort"-Kommissar Melchior Veigl erinnern. Das BR-Fernsehen zeigt am 12. Februar ab 20.15 Uhr beispielsweise drei restaurierte "Tatort"-Folgen, am selben Tag sendet Bayern2 ab 13.05 Uhr zwei "Pumuckl"-Hörspielfolgen. Bayrhammer ist im April 1993 verstorben.