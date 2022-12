Neufahrn (epd). Adventskranz zerstört, Taufstein beschädigt: Bereits am Freitagabend hat es in der evangelischen Auferstehungskirche Neufahrn (bei Freising) gebrannt. Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, sei dabei ein als Adventskranz gestaltetes Holzrad in Flammen aufgegangen. Der kürzlich sanierte Taufstein, auf dem der Kranz lag, sei ebenfalls beschädigt worden. Der Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Auferstehungskirche ist ein Werk des Kirchenarchitekten Olaf Andreas Gulbransson. Sie steht unter Denkmalschutz.

Den Angaben zufolge habe Ruhestandspfarrer Gerhard Körber am Freitagabend die Rauchmelder gehört und konnte das Feuer rasch löschen. Da die Kerzen des Adventskranzes nur während der Gottesdienste entzündet würden, liege der Verdacht der Brandstiftung nahe, hieß es weiter. Näheres müsse nun die Polizei klären. Der Vorfall hat Folgen: Traditionell sei die Kirche zum Innehalten für Besucher geöffnet. Nun bitte man um Verständnis, "dass wir die Kirche bis auf weiteres nicht mehr für Besucher geöffnet haben werden", sagte Pfarrer Gerhard Körber laut Mitteilung.