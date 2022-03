München (epd). Der Bund Naturschutz in Bayern ruft für diesen Freitag (25. März) zur Teilnahme am globalen Klimastreik der Bewegung "Fridays for Future" (FFF) auf. Die größte Demo für Klimaschutz und Frieden in Bayern findet voraussichtlich auf dem Münchner Königsplatz statt, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Weitere Demonstrationen und Aktionen seien im ganzen Freistaat geplant.

Mit Blick auf die 100-Tage-Bilanz der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP steht die Demonstration diesmal unter dem Motto "Reicht halt nicht". Man wolle die Ampel-Koalition an ihre "durchaus ambitionierten Klimaziele" erinnern - aber auch daran, dass diese Pläne nicht genügten, um die Abhängigkeit von Autokraten und ihren fossilen Brennstoffen schnell zu beenden, hieß es.

Deshalb stehe der Klimastreik diesmal "auch ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine", denn Klimaschutz und Frieden seien eng miteinander verzahnt. Man brauche eine "Energie-, Verkehrs- und Wärmewende als Teil der sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft", hieß es. Die Demo in München startet um 12 Uhr.