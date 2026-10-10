Mit einer Performance und einer Finissage enden die Jubiläumsfeierlichkeiten des Klosters Schwanberg. Die Communität Casteller Ring auf dem Schwanberg lädt am Sonntag, 11. Oktober, zur Finissage der Ausstellung "75 Jahre CCR – eine Zeitreise" ein. Bei einem Empfang im Kreuzgang der St. Michaelskirche werden die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Rieke Harmsen, und der Klangkünstler Benjamin Wesch anwesend sein.

Kuratorin Harmsen gibt bei der Finissage einen Einblick in die Entstehung Ausstellung. Benjamin Wesch stellt um 10.30 Uhr seine Arbeit vor und erläutert die Technologie dahinter. In seinem Projekt "Anklang. Geviert" verbindet der Klangkünstler die Geschichte der Communität mit Gesängen der Schwestern aus dem Stundengebet.

Die Ausstellung macht den Weg der Gemeinschaft von ihren Anfängen bis heute anhand von historischen Bildern und persönlichen Zeugnissen von Schwestern sichtbar. Das Ausstellungskonzept verbindet Information mit dem Erleben einer Entwicklung.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der evangelischen Schwestern von ihren Anfängen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus bis in die Gegenwart. Historische Fotografien aus verschiedenen Archiven dokumentieren den Weg von einem zunächst geheimen Zusammenschluss junger Frauen hin zu einer heute lebendigen geistlichen Gemeinschaft. Dabei wird deutlich, wie eng die Geschichte der Communität mit gesellschaftlichen Umbrüchen und der Suche nach einer zeitgemäßen Form evangelischen Ordenslebens verbunden ist.

Im Mittelpunkt steht die Gründerin Christel Schmid, deren Vision einer spirituellen Gemeinschaft "mitten in der Welt" die Communität bis heute prägt. Persönliche Erinnerungen und Zeugnisse der Schwestern eröffnen Einblicke in gelebten Glauben, Berufung und Gemeinschaft. So entsteht ein vielstimmiger Erfahrungsraum, der nicht nur die Geschichte der CCR erzählt, sondern auch aktuelle Fragen nach Sinn, Spiritualität und Zusammenhalt aufgreift.

Ein weiteres Highlight ist ein interaktiver Kunstautomat. Besucherinnen und Besucher können dort kleine Objekte wie ein Kruzifix, ein Armband, ein Labyrinth-Amulett oder eine handgefertigte Tonvase erwerben. Jedes Objekt enthält zudem einen Sinnspruch der Schwestern, der Impulse für die persönliche Spiritualität im Alltag geben soll.

Nähere Informationen www.kloster-schwanberg.de