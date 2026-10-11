Die evangelische Kirche St. Johannis in Küps im Landkreis Kronach wurde entwidmet. Damit wurde die Voraussetzung für eine Umnutzung geschaffen. Die evangelische bayerische Regionalbischöfin Berthild Sachs war für das Ereignis angereist. Sie verglich die Verbundenheit der Menschen untereinander mit einem Weinstock und sagte: "Am Ende geht es nicht um den Ort, an dem die Früchte des einen Weinstocks Jesus Christus heranwachsen", sagte die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth. Sondern es gehe darum, dass die Früchte wachsen und reifen. Es war der Wunsch der Gemeinde gewesen, dass die Entwidmung als Erntedankfest gefeiert wird.

Die Oberkirchenrätin erinnerte daran, dass im Evangelium beschrieben wird, wie der himmlische Weingärtner seinen Weinstock, die Kirche, mit durchaus harten Maßnahmen pflegt und fruchtbar hält. "Auch dann, wenn es Schmerz und Verlust bedeutet - und wir oft nicht verstehen, warum Gott uns solch schwierige Tage wie heute auferlegt", heißt es im Predigt-Manuskript.

Aber die Reben an einem Weinstock seien auch ungeheuer biegsam. Erfahrene Weingärtner nutzten das, ziehen den Weinstock so in Form, dass die Reben, die Blüten, die Trauben Luft und Sonne bekommen und Halt finden, so die Regionalbischöfin. "Genauso werden Sie, liebe Johannisthaler, an anderen Orten Gemeinschaft erleben, feiern, Inspiration, Atem und Halt im Glauben finden."

Geschichte der evangelischen Kirchen in Küps

Die Johanniskirche ist laut Homepage 1960 eingeweiht worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich in dem überwiegend katholisch geprägten Ort viele evangelische Flüchtlinge angesiedelt. Die Gottesdienste wurden lange Zeit in der alten Schule gefeiert. 1957 gründeten die Gemeindemitglieder einen Kirchbauverein, mit dem der Bau der Kirche möglich wurde.

1999 wurde der Altar mit der griechischen Ikone "Der Weingärtner" geschmückt. Sie zeigt Christus im Zentrum eines Weinstockes. In der linken Hand hält er die aufgeschlagene Bibel mit dem Wort aus Johannes 15,1 zu lesen: "Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner." Um Christus sitzen auf den Reben die zwölf Jünger. So erinnert uns diese Ikone daran, was für uns als Gemeinde wichtig ist: um die Mitte Christus versammelt, von ihm die Kraft erfahren, die Früchte im Leben wachsen und reifen lässt und Gottes guten Segen weitergibt.

In Küps befindet sich noch eine weitere evangelische Kirche, die St. Jakobikirche. Diese wurde 1302 gegründet. Feuer und Kriegseinwirkungen haben die Kirche mehrfach zerstört und wieder aufgebaut, es gab zudem einige Renovierungen und Erweiterungen. Die größte bauliche Veränderung erfuhr die Kirche bei der Renovierung und Erweiterung 1898, bei der unter anderem der neugotische Chor angebaut wurde.