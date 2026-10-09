München (epd). Der Vertrag von Christian Nitsche als Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (BR) wird bis zum 31. März 2032 verlängert. Wie der BR am Donnerstag mitteilte, hat der Rundfunkrat in seiner Sitzung dieser Personalie zugestimmt. Eva Lell folge als Leiterin des Programmbereichs Politik und Wirtschaft auf Andrea Kistler.

Nitsche (55) ist seit 2017 Chefredakteur, Leiter des Programmbereichs Aktuelles und stellvertretender Informationsdirektor des BR. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören die Redaktion Landespolitik, das BR-Hauptstadtstudio und die vom BR verantworteten ARD-Auslandsstudios, darunter das in Tel Aviv. Nach Angaben des BR hat Nitsche zur Stärkung der Perspektivenvielfalt eine redaktionsübergreifende Themenplanung eingeführt.

Moderator von "Report München"

Der Journalist ist seit 1993 für den BR tätig. Er war Reporter und Korrespondent im In- und Ausland. Von 2011 bis 2014 war er Zweiter Chefredakteur von ARD Aktuell in Hamburg und dort für die "Tagesthemen" zuständig. Er ist unter anderem auch Moderator von "Report München" und den vom BR verantworteten "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten.

Eva Lell (46) verantwortet ab November die crossmediale Berichterstattung aus dem Programmbereich Politik und Wirtschaft. In ihre Verantwortung fallen nach Angaben des BR unter anderem die Redaktionen "Politische Magazine und Dokumentationen", "Ausland und politischer Hintergrund", "Wirtschaft und Soziales" sowie "Bürgerdialog und politischer Talk". Ihr Vertrag läuft bis zum 31. Oktober 2031.

Lell arbeitet seit 2004 beim BR. Sie begann als Reporterin im Studio Franken und war anschließend mehrere Jahre Landtagskorrespondentin. Dort sei sie wesentlich am crossmedialen Umbau der Redaktion Landespolitik beteiligt gewesen, teilte der BR mit. Außerdem war sie als Vertretung im ARD-Auslandsstudio Tel Aviv im Einsatz. Zuletzt leitete sie ab 2022 die Redaktion Landwirtschaft und Umwelt.