Lutherkirche in Bad Steben – Evangelische Kirche im Dekanat Naila

Die Lutherkirche in Bad Steben war zu ihrer Entstehungszeit eine architektonische Besonderheit. Das Material, aus dem sie gebaut ist, kommt während den Bauarbeiten zum zweiten Mal in ganz Deutschland in einem Gotteshaus zum Einsatz. Ein Rundgang.