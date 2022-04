Dachau (epd). Ab kommendem Samstag bieten die Evangelische Jugend und der Kreisjugendring Dachau einen wöchentlichen Treffpunkt für junge Menschen und Erwachsene an. Wie die Evangelische Jugend am Donnerstag mitteilte, richtet sich der Community Garden im Kinder- und Jugendhaus auch an Menschen aus der Ukraine und diejenigen, die unterstützen wollen. So biete die Caritas einen Infopoint für Fragen rund um Ankommen, Registrierung, Hilfe und Unterstützungsleistungen an. Auch Wohnungsgeber und Helfende können sich dort informieren.

Kinder und Jugendliche bekommen vor Ort die Möglichkeit zu spielen, kreativ zu werden und sich kennenzulernen. Dafür ist das Spielmobil des Landkreises vor Ort. An der Bar gibt es kostenlose Getränke und Obst.