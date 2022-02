München (epd). Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das am kommenden Donnerstag (10. Februar) in königlicher Atmosphäre tun. Das Nationaltheater im Herzen Münchens öffnet von 9 bis 15 Uhr für Impfwillige seine Pforten, wie das bayerische Kunstministerium am Freitag mitteilte. Die Impfkabinen würden im Königssaal aufgebaut, die 15-minütige Ruhezeit könne in einem der prunkvollen Ionischen Säle verbracht werden.

Die royale Impfaktion richtet sich an Menschen ab zwölf Jahren, die sich ihren ersten, zweiten oder dritten Corona-Piks abholen möchten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Das Nationaltheater ist Hauptspielstätte der Bayerischen Staatsoper, des Bayerischen Staatsorchesters und des Bayerischen Staatsballetts. Erbaut wurde es unter dem bayerischen König Maximilian I. Joseph in den Jahren 1811 bis 1818.

Bereits im Dezember hatte das Kunstministerium eine Impfaktion an einem außergewöhnlichen Ort organisiert: In die Pinakothek der Moderne kamen damals fast 700 Impfwillige.