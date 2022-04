Nördlingen (epd). Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum eröffnet über die Kar- und Ostertage (15. bis 18. April) seine diesjährige Dampflok-Saison. Das Bayerische Eisenbahnmuseum (BEM) zeigt in seinem Bahnbetriebswerk die Faszination der Eisenbahn aus Zeiten, als der Bahnbetrieb noch vielfältiger war, teilte der Verein mit. Im BEM könnten die Besucher alles aus nächster Nähe erleben. An den vier Tagen ist das Museum täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und -montag sind außerdem die Dampfzüge zwischen Nördlingen und Donauwörth unterwegs, die Abfahrtszeiten finden sich im Internet. Das Bayerisches Eisenbahnmuseum wurde 1969 in München gegründet und besitzt die größte private Sammlung historischer Eisenbahnfahrzeuge in Süddeutschland.