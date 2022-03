München (epd). Das "Jewish Chamber Orchestra Munich" lädt diesen Donnerstag (17. März) zum Stummfilm-Konzert "Das Alte Gesetz" ein. Ewald André Duponts Film zeige eine "Emanzipation auf Jüdisch" in der Mitte des 19. Jahrhunderts und nehme das klassische Motiv des Vater-Sohn-Konfliktes auf, teilte das jüdische Kammerorchester am Dienstag mit. Der Stummfilm aus dem Jahr 1923 wurde bei der Berlinale 2018 vom Orchester in rekonstruierter Fassung mit neu komponierter Filmmusik von Philippe Schoeller uraufgeführt. Dirigiert wird das Konzert von Daniel Grossmann, der das Orchester 2005 gegründet hat. Er selbst versteht sich als zeitgenössische jüdische Stimme und versucht, mit seiner Arbeit jüdische Gegenwartskultur lebendig und erfahrbar zu machen, hieß es.