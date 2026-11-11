Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern zieht ein positives Fazit: Ihre ökumenische Kampagne "Ein JA(hr) für Demokratie" hätte viele Menschen erreicht, teilten die beiden Jugendverbände am Mittwoch mit. Mit Aktionen, kreativen Ideen und digitalen Angeboten sei es gelungen, Demokratiearbeit in der kirchlichen Jugendarbeit greifbar zu machen, heißt es in der Mitteilung.

Zahlreiche Jugendgruppen und Verbände hätten die Kampagne mit eigenen Aktionen aufgegriffen, etwa bei der Langen Nacht der Demokratie, auf Freizeiten und in Jugendgottesdiensten, teilten die Akteure mit. Auch digital erreichte die Initiative den Angaben zufolge viele Menschen: Insgesamt 40 Social-Media-Aktionen erzielten mehr als 60.000 Aufrufe. Zum Abschluss hätten junge Menschen aus ganz Bayern mit der Aktion "1000 Stimmen für die Demokratie - lasst sie sichtbar werden!" noch einmal ein gemeinsames Zeichen gesetzt.

Junge Menschen brauchen Ort der Diskussion

EJB-Vorsitzender Malte Scholz zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: Ziel sei es gewesen, sichtbar zu machen, wie viel Demokratie bereits in der Jugendarbeit stecke, sagte er laut Mitteilung. Junge Menschen hätten Demokratie nicht nur diskutiert, sondern durch eigene Ideen und Mitbestimmung aktiv erlebt. Katrin Ascher vom Landesvorstand des BDKJ Bayern hob zudem das ökumenische Zeichen der gemeinsamen Kampagne hervor.

Für die beiden Verbände stehe fest: Mit dem Ende der Kampagne dürfe das Engagement nicht aufhören. Gerade angesichts des Drucks auf demokratische Werte brauche es Orte, an denen junge Menschen Mitbestimmung, Diskussion und Kompromissbereitschaft erfahren und einüben könnten, heißt es in der Mitteilung. Die kirchliche Jugendarbeit leiste dazu einen wichtigen Beitrag.