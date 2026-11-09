Plötzlich war die vertraute Stimme wieder ganz nah, als würde meine jüdische Freundin neben mir stehen. Die US-Midterms lagen gerade einmal drei Tage zurück.

"Gerechtigkeit kehrt langsam wieder bei uns ein. Dank der Wahlen können wir aufatmen!",

jubelte sie durch den Telefonhörer.

Wir hatten auf einen Moment wie diesen gehofft. Uns verband eine bewegte gemeinsame Geschichte: Gemeinsam hatten wir uns an ihrer jüdischen Tafel um die Ärmsten der Armen bemüht. Durch unser Engagement entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg trägt. Eine jüdische Amerikanerin und eine evangelische Deutsche – viel Geschichte, Schmerz und Aufarbeitung lagen in unseren beiden Biografien.

Heilung und Verbesserung der Welt

In allem einte uns das Streben nach einer gerechten Welt. In der jüdischen Tradition findet dies seinen Ausdruck im Gedanken des Tikkun Olam, der Verantwortung, an der Heilung und Verbesserung der Welt mitzuwirken. Gemeinsam war uns das Gebot der Nächstenliebe, das in Lev 19,18 steht und durch Jesus zu einem der beiden höchsten Gebote erhoben wurde.

Es hatte uns fast das Herz zerrissen, als wir erleben mussten, wie demokratische Werte in diesem großen und vielfältigen Land unter Druck gerieten. Zwei Präsidentschaftswahlen lagen hinter uns. Wir hatten unsere wachsenden Sorgen geteilt und uns immer wieder gegenseitig Mut zugesprochen.

Midterms sind ein politischer Einschnitt

Die Midterms sind aus meiner Sicht ein bemerkenswerter politischer Einschnitt. Die Demokraten haben die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses zurückgewonnen und sogar bislang republikanische Sitze in Bundesstaaten wie Texas, Kansas und Iowa erobert.

Besonders bewegt mich dabei der Blick auf das jüdische New York. Zwar zeigt sich hier kein einheitliches Bild, aber die Zahl der Schabbat haltenden Abgeordneten ist mit elf Personen bemerkenswert und macht Mut. Denn in den vergangenen Jahren waren die Sorgen über einen zunehmenden Antisemitismus gewachsen – und damit auch meine Sorge um meine Freundin.

Meine Gedanken wanderten in der Vorbereitung auf die Midterms immer wieder zurück nach Kol Ami. Während wir uns über die Wahlergebnisse austauschten, kam mir der Vers aus der Tora in den Sinn: "Der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit sollst du nachjagen." (5. Mose 16,20; wörtliche Übersetzung)

Es ist eine doppelte Aufforderung zur Gerechtigkeit, die im Zusammenhang mit der deuteronomischen Rechtsordnung steht. Richter werden verpflichtet, unparteiisch Recht zu sprechen, das Recht nicht zu beugen und keine Bestechung anzunehmen.

Rabbi Abraham ibn Esra (1089–1167) betonte in diesem Zusammenhang, dass man der Gerechtigkeit unabhängig vom eigenen Vor- oder Nachteil folgen solle. Interessant finde ich dabei den Gedanken, der in der jüdischen Auslegung zum Ausdruck kommt: Nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg dorthin muss gerecht sein.

Nur ein Kapitel später wird der König ausdrücklich unter Gottes Weisung gestellt. Darin zeigt sich ein biblisches Grundprinzip: Macht ist kein Selbstzweck. Sie steht vielmehr im Dienst des Rechts, der Gerechtigkeit und des Lebens der Gemeinschaft.

Gerechtigkeit als Maßstab politischer Macht

Natürlich entwirft die Tora keine moderne Demokratie. Aber sie macht deutlich, dass Gerechtigkeit keine bloße religiöse Gesinnung ist.

Hier berühren sich aus meiner Sicht die jüdische und die christliche Tradition. Jesus hat in seiner Verkündigung die Gottes- und Nächstenliebe stark gemacht und zum Zentrum erhoben.

Auch die Midterms möchte ich gerne in diesem Licht sehen: Nicht der Sieg irgendeiner Partei ist das eigentliche Ziel, sondern die Frage, ob Menschenwürde geachtet, Recht geschützt und der Gerechtigkeit Raum gegeben wird.

Nachdem wir die aufregenden Nachrichten ausgetauscht und damit der Hoffnung Raum gegeben hatten, wurde es einen Moment still auf beiden Seiten der Telefonleitung. Wir spürten wohl beide, wie sehr wir das gemeinsame Handeln vermissten, aber auch die Nähe unserer Freundschaft.

Zumindest keimte nun jenseits des Ozeans die Hoffnung auf, dass sich unsere Welt wieder stärker der Gerechtigkeit zuwenden würde. Wir jedenfalls würden uns weiterhin dafür einsetzen, dort, wo Gott uns hingestellt hatte.

Sie in New York. Ich in Franken.