Im November 2026 gibt es wieder einen besonderen Vollmond zu sehen: Am Dienstag, 24. November, erscheint der sogenannte Bibermond als Supermond am Nachthimmel. Er kommt der Erde besonders nahe und wirkt deshalb etwas größer und heller als ein durchschnittlicher Vollmond.

Wer das Himmelsschauspiel beobachten möchte, muss dafür nicht lange wach bleiben. Besonders eindrucksvoll erscheint der Mond beim Aufgang am frühen Abend. Doch was macht einen Supermond eigentlich aus, woher kommt der Name Bibermond und wann lohnt sich der Blick zum Himmel?

Wann ist der Supermond im November 2026 zu sehen?

Der Vollmond erreicht am Dienstag, 24. November 2026, um 15.53 Uhr MEZ seine exakte Vollmondphase. Zu diesem Zeitpunkt steht der Mond in Deutschland bereits nahe am Horizont beziehungsweise geht je nach Standort gerade auf.

Die Mondaufgangszeiten unterscheiden sich regional. In Berlin geht der Mond an diesem Tag bereits gegen 15.16 Uhr auf, in München gegen 15.48 Uhr und in Stuttgart gegen 15.55 Uhr. Anschließend bleibt er die ganze Nacht über am Himmel und geht erst am Morgen des 25. November wieder unter.



Besonders lohnend ist die Beobachtung unmittelbar nach dem Mondaufgang. Wenn der Mond tief über dem Horizont steht, wirkt er durch eine optische Täuschung besonders groß. Gebäude, Bäume oder Berge in der Umgebung verstärken diesen Eindruck zusätzlich.

Auch am Abend und in der Nacht lässt sich der Supermond gut beobachten. Wer am 24. November wegen starker Bewölkung nichts sehen kann, hat auch am Vorabend oder am darauffolgenden Abend noch eine Chance: Der Mond erscheint an diesen Tagen ebenfalls nahezu voll.

Was ist ein Supermond?

Der Begriff Supermond bezeichnet einen Vollmond, der besonders nahe an der Erde steht. Der Grund dafür liegt in der Umlaufbahn des Mondes: Sie ist nicht kreisförmig, sondern leicht elliptisch. Deshalb schwankt die Entfernung zwischen Erde und Mond im Laufe eines Monats.

Den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn nennt man Perigäum. Fällt ein Vollmond zeitlich mit dieser Erdnähe zusammen, spricht man von einem Supermond. Eine einheitliche offizielle astronomische Definition stellt der Begriffs allerdings nicht dar.



Beim November-Supermond beträgt die Entfernung zwischen Erde und Mond zum Zeitpunkt des Vollmonds rund 360.800 Kilometer. Zum Vergleich: Im Durchschnitt sind es etwa 384.400 Kilometer. Seine größte Erdnähe erreicht der Mond allerdings erst am 25. November. Dann beträgt die Entfernung nur noch rund 358.900 Kilometer.

Durch die geringere Entfernung erscheint der Supermond etwas größer und heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Der Unterschied ist allerdings nicht so spektakulär, wie der Name vermuten lässt: Mit bloßem Auge lässt sich kaum erkennen, dass die Mondscheibe tatsächlich größer ist.

Warum heißt der November-Vollmond Bibermond?

Der November-Vollmond wird im englischsprachigen Raum traditionell Beaver Moon, auf Deutsch Bibermond, genannt. Der Name stammt aus Nordamerika und geht auf jahreszeitliche Beobachtungen und Überlieferungen zurück.

Eine Erklärung bezieht sich auf die Biber, die sich im November auf den Winter vorbereiten und ihre Dämme und Behausungen fertigstellen. Eine andere Überlieferung führt den Namen darauf zurück, dass früher zu dieser Jahreszeit Biberfallen aufgestellt wurden, bevor Gewässer zufroren und die Tiere schwerer zu erreichen waren.

Der Name ist allerdings keine astronomische Bezeichnung. Er gehört zu einer Reihe traditioneller Monatsnamen für Vollmonde, die vor allem im nordamerikanischen Raum verbreitet sind. Der Oktober-Vollmond wird beispielsweise häufig Jägermond genannt, der Dezember-Vollmond Kalter Mond.

Wie lässt sich der Supermond am besten beobachten?

Für die Beobachtung des Supermondes braucht es weder ein Teleskop noch ein Fernglas. Der Mond ist mit bloßem Auge gut zu erkennen. Besonders eindrucksvoll wirkt er kurz nach seinem Aufgang, wenn er noch tief am Horizont steht.

Wer das Schauspiel fotografieren möchte, sollte sich einen Standort mit freier Sicht in Richtung Osten suchen. Bäume, Gebäude oder eine Landschaftskulisse können dabei interessante Bildmotive ergeben. Ein Stativ hilft, verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

Anders als bei Sternschnuppen ist ein vollkommen dunkler Standort nicht notwendig. Auch aus Städten und beleuchteten Wohngebieten lässt sich der Supermond beobachten. Entscheidend ist vor allem eine möglichst freie Sicht auf den Himmel und eine geringe Bewölkung.