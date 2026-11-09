Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist am Sonntag mit einem Gottesdienst in Würzburg eröffnet worden. Die rund 128 Delegierten des Kirchenparlaments sowie die Mitglieder von EKD-Rat und Kirchenkonferenz kamen in der Würzburger St.-Stephan-Kirche zusammen. Das ZDF übertrug den Gottesdienst in seinem Programm. Noch bis Mittwoch laufen die Beratungen des Kirchenparlaments mit dem Schwerpunktthema Demokratie.
Aktuell im Newsticker:
EKD beschließt neue Orientierungshilfe für Entschädigung von Missbrauchsbetroffenen
Montag, 09. November 2026, 14:38 Uhr
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat am Montag auf die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geblickt. Nach langem Ringen wurde ein weiterer Bestandteil der Reform der sogenannten Anerkennungsleistungen beschlossen, wie die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst bei der EKD-Synodentagung in Würzburg mitteilte. Die Gremien von Kirche und Diakonie haben sich final auf einen ergänzenden Fallkatalog zur Richtlinie geeinigt, die schon seit Januar gilt.
Die sogenannte Orientierungshilfe skizziert fiktive Fallkonstellationen und nennt konkrete Summen für Anerkennungsleistungen. Gedacht ist sie für die Anerkennungskommissionen, bei denen Betroffene Entschädigungsleistungen beantragen können. Ziel sind einheitliche Standards in allen 20 Landeskirchen und den 17 Landesverbänden der Diakonie. Zu "sehr großen Teilen" sei dieses Ziel erreicht, sagte Wüst.
Kirchenpräsidentin: Arbeit an Fortschritten teilweise mühsam
Über die Anerkennungsleistungen und auch die Richtlinie war lange gerungen worden, Betroffene kritisierten wiederholt mangelndes Tempo. Kirchenpräsidentin Wüst beschrieb die Arbeit im Beteiligungsforum, das sich mit allen Themen zu sexualisierter Gewalt in EKD und Diakonie befasst, teilweise als "mühsam". Manchmal liege sehr viel Zeit zwischen einer Entscheidung und ihrer Umsetzung. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, zum Teil seit Jahren auf Anerkennung warten", sagte sie. Wüst ist Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum.
Als Vertreter der Betroffenen im Beteiligungsforum pochte Detlev Zander darauf, dass die Mitsprache von Betroffenen sexualisierter Gewalt auch in Zukunft in der EKD und der Diakonie gesichert wird. Betroffene müssten auch in Zukunft mitberaten und mitentscheiden, auch wenn die Entscheidungsprozesse oft zäh seien.
Betroffene Krapp: Beschäftigung mit dem Thema verstetigen
Zum letzten Mal erstatteten die Mitglieder des Beteiligungsforums der aktuellen Synode Bericht über die Fortschritte bei Aufarbeitung, Prävention und Entschädigung Betroffener. Im nächsten Jahr beginnt eine neue Wahlperiode mit einem neu zusammengesetzten Kirchenparlament. Die jetzige Synode hatte 2021 beschlossen, dass über die Aufarbeitung sexualisierte Gewalt bei jeder der Jahrestagungen gesprochen wird. Die künftige Synode könnte das wieder ändern.
Die Mitglieder des Beteiligungsforums appellierten aber bereits jetzt, im Grundsatz bei diesem Modus zu bleiben. Wenn man wirklich wolle, dass die kirchlichen Gremien gut zum Thema sexualisierte Gewalt informiert sind, brauche es dafür Orte. Die Synode sei ein guter Ort, sagte Kirchenpräsidentin Wüst. Neben den Delegierten der Synode nehmen auch Mitglieder des Rats der EKD und der Kirchenkonferenz, dem Zusammenschluss der Landeskirchen, an den jährlichen Tagungen teil. Alle wichtigen Organe der evangelischen Kirche sind damit versammelt.
Es müsse eine Verstetigung geben, sagte auch Karin Krapp, eine weitere Vertreterin der Betroffenen im Beteiligungsforum. Es sei nicht "einfach so gegeben", dass Verantwortliche an dem Thema so viel Interesse zeigten wie die aktuelle Synoden-Präses Anna-Nicole Heinrich und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs. Heinrich wird der künftigen Synode nicht mehr vorstehen.
Sexualisierte Gewalt: Betroffene pochen auf Mitspracherecht
Montag, 09. November 2026, 13:25 Uhr
Betroffene sexualisierter Gewalt fordern von der evangelischen Kirche, ihr Mitspracherecht bei Entscheidungen ernstzunehmen. "Wer öffentlich für Mitentscheidung wirbt, muss sich auch im eigenen Haus daran messen lassen", sagte der Betroffenenvertreter Detlev Zander am Montag vor den 128 Delegierten der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Würzburg. "Auch wir als Gruppe der Betroffenen reden mit. Wir entscheiden mit. Und wir erwarten, dass unsere gemeinsamen Entscheidungen Bestand haben."
Denn die Veränderungen im Umgang mit sexualisierter Gewalt in der EKD und der Diakonie beträfen vor allem die kommenden Generationen. "Kann ein Kind, das heute in einer kirchlichen oder diakonischen Einrichtung Gewalt erlebt, darauf vertrauen, dass jemand ihm glaubt, es schützt und dass Verantwortliche handeln?", fragte Zander. Dafür, dass das so sei, müsse die Kirche auch in Zukunft Verantwortung übernehmen. "Die Verantwortung für die institutionelle Aufarbeitung muss jeden Wechsel an der Spitze dieser Kirche oder der Diakonie überdauern", sagte er bei der Tagung des Kirchenparlaments.
Orientierungshilfe beschlossen
Zander berichtete als Vertreter des BeteiligungsForums Sexualisierte Gewalt. In dem Gremium entscheiden Vertreter von Kirche und Diakonie gemeinsam über die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt. Wie anstrengend diese gemeinsame Gremienarbeit oft sein kann, schilderte Zander in seinem Bericht anhand des Beispiels der sogenannten Orientierungshilfe, die das Beteiligungsforum nach langem Ringen am Sonntag final beschloss. Sie ist Bestandteil der Reform der Entschädigungsregeln für erlittene Gewalt in der Kirche. Während die Anerkennungsrichtlinie, die die grundlegenden Regeln enthält, seit Januar in fast allen 20 Landeskirchen der EKD und 17 Landesverbänden der Diakonie gilt, fehlte bislang der zweite Baustein.
Die Orientierungshilfe enthält eine fiktive Fallsammlung und nennt Korridore für Geldsummen. Sie soll für eine vergleichbare Spruchpraxis in den zehn Anerkennungskommissionen führen, die über die Leistungen entscheiden. Die Verabschiedung der Orientierungshilfe hatte sich immer wieder verzögert. Bereits vor einem Jahr hatten Betroffene auf der Synodentagung kritisiert, dass die Verabschiedung zu lange dauere.
EKD erzielt 2025 Überschuss von 18,5 Millionen Euro
Sonntag, 08. November 2026, 19:45 Uhr
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat das Haushaltsjahr 2025 mit einem Überschuss von 18,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die ordentlichen Erträge lagen um 6,7 Millionen Euro über dem Haushaltsansatz, wie aus dem Bericht des Haushaltsausschusses für das evangelische Kirchenparlament hervorgeht. Zugleich fielen die ordentlichen Aufwendungen um 16,7 Millionen Euro geringer aus als geplant.
Bei den Ausgaben wurden für Sach- und Dienstleistungen 13,3 Millionen Euro und für Personal 3,1 Millionen Euro weniger aufgewendet als vorgesehen. Unter anderem die Finanzerträge lagen um 3,2 Millionen Euro über dem Plan.
Vorsichtige Haushaltsplanung
Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Christian Weyer, führte das gute Ergebnis auf eine vorsichtige Haushaltsplanung zurück. Die positive Entwicklung erhöhe die finanziellen Reserven der EKD für schwierigere Zeiten. Insgesamt stiegen die Rücklagen um 18,4 Millionen Euro.
Für die Jahre 2026 und 2027 hatte die EKD-Synode im vergangenen Jahr erstmals einen Doppelhaushalt beschlossen. Dieser sieht für 2026 ordentliche Erträge von rund 270 Millionen Euro vor, für 2027 sind es rund 263 Millionen Euro. Die wichtigste Einnahmequelle bleiben die Umlagen der 20 evangelischen Landeskirchen. Sie sind für 2026 mit rund 183 Millionen Euro und für 2027 mit 177 Millionen Euro veranschlagt. Weyer verwies am Sonntagabend in Würzburg darauf, dass die Umlagen mit drei Jahren Verzögerung in den EKD-Haushalt einfließen. Deshalb stünden der Kirche finanziell schwierigere Zeiten bevor, weil die Kirchensteuereinnahmen voraussichtlich sinken.
Günstiger als ursprünglich geplant verläuft unterdessen die Generalsanierung des EKD-Kirchenamts in Hannover. Die Kosten werden derzeit auf 45,3 Millionen Euro geschätzt und liegen damit rund drei Millionen Euro unter dem ursprünglichen Ansatz von 48,3 Millionen Euro.
EKD-Ratsvorsitzende Fehrs bekräftigt Ablehnung der AfD
Sonntag, 08. November 2026, 15:00 Uhr
Die evangelische Kirche hat ihre Ablehnung von Positionen der AfD bekräftigt. "Wahlerfolge verändern vielleicht Machtverhältnisse - aber sie ändern nichts an der Unvereinbarkeit von Menschenfeindlichkeit mit dem Evangelium", sagte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, am Sonntag in Würzburg. Dort startete die Jahrestagung der Synode der EKD, die sich im Schwerpunkt mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Man werde Feinden der liberalen Demokratie nicht das Feld überlassen, sagte die Hamburger Bischöfin.
"Wir stehen unbeirrt ein für Menschenwürde, Freiheit und Zusammenhalt", sagte Fehrs. Völkischer Nationalismus und Antisemitismus seien mit der biblischen Botschaft nicht vereinbar. Sie nannte die AfD zwar nicht beim Namen, ließ aber mit dem Verweis, dass eine in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei erstmals nach mehr als 80 Jahren einen Parlamentspräsidenten stelle, keinen Zweifel daran, dass sie sie AfD meinte. In Sachsen-Anhalt war nach dem Wahlerfolg der AfD ein Vertreter der Partei, Tobias Rausch, zum Landtagspräsidenten gewählt worden.
Fehrs: Menschenverachtende Haltungen nicht in Ämtern der Kirche
Die EKD-Ratsvorsitzende äußerte auch Sympathie dafür, dass staatliche Stellen ein AfD-Verbotsverfahren prüfen. Ob die EKD darüber hinaus ausdrücklich für ein Verbotsverfahren eintrete, ließ sie offen und verwies auf die bevorstehende Debatte bei der Synodentagung.
Fehrs forderte auch Konsequenzen aus der AfD-kritischen Haltung für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Kirche. "Wer menschenverachtende Haltungen öffentlich vertritt, kann nicht gleichzeitig glaubwürdig für die Kirche sprechen und sie in Ämtern und Funktionen unserer Kirche vertreten", sagte Fehrs. Vor Journalistinnen und Journalisten konkretisierte sie, man müsse unterscheiden zwischen Haltungen und Äußerungen von Menschen sowie zwischen bloßer Parteimitgliedschaft und Funktionären der Partei. Eine "Gesinnungskontrolle" dürfe es nicht geben.
Zentralratspräsident fordert von Kirche Widerspruch bei Antisemitismus
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, forderte in seinem Grußwort an die Synodalen dazu auf, verächtlichen Bemerkungen und einer Diskriminierung von Jüdinnen und Juden zu widersprechen. Man dürfe nicht warten, bis jemand anders den Anfang mache, sagte er. "Wer den Mund aufmacht, macht es dem nächsten leichter, es ebenfalls so zu tun."
Der katholische Würzburger Bischof Franz Jung rief zu mehr gemeinsamen Engagement gegen gesellschaftliche Polarisierung auf. "In dieser Situation müssen die christlichen Kirchen dazu beitragen, verbindende Kräfte zu stärken, um ein immer weiteres Auseinanderfallen der Gesellschaft zu verhindern", sagte Jung vor den Synodalen.
EKD-Synode: Anna-Nicole Heinrich fordert Mut zu Reformen
Sonntag, 08. November 2026, 13:52 Uhr
Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, hat die vermittelnde Rolle ihrer Kirche in der Gesellschaft bekräftigt. "Wo Menschen sich nur noch in Lagern gegenüberstehen, kann Kirche mehr anbieten als bloße Appelle", sagte sie am Sonntag in Würzburg zur Eröffnung der diesjährigen Synodentagung: "in Kirchenvorständen, Jugendgruppen, Chören und Synoden üben Menschen jede Woche, verschieden zu sein und trotzdem zusammenzugehören."
EKD und Diakonie hätten mit dem Veranstaltungsformat "Verständigungsorte" Räume geöffnet, in denen Menschen miteinander reden könnten, sagte Heinrich. "Wie wenig selbstverständlich solche Orte sind, sehen wir in Sachsen-Anhalt." Dort sei etwa die Evangelische Akademie in Wittenberg durch den Wahlsieg der AfD bei den Landtagswahlen im September bedroht. Noch bis Mittwoch beraten die 128 Delegierten des Kirchenparlaments zum Schwerpunktthema Demokratie und zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche.
Heinrich: Verkleinern fällt uns am schwersten, wo es uns betrifft
Heinrich rief die Synodalen aber auch zu internen Reformen auf. Veränderung falle leicht, wo etwas dazu kommt, sagte sie. "Am schwersten fällt uns das Verkleinern aber dort, wo es uns selbst betrifft", sagte die 30-Jährige. In einer an Mitgliedern schrumpfenden Kirche sei es auch wichtig, die eigenen Strukturen zu verkleinern. Leitungsorgane auf allen Ebenen könnten sich selbst nicht davon ausnehmen.
Das Präsidium der Synode war im vergangenen Jahr mit einem Antrag gescheitert, die Synode von 128 auf 97 Mitglieder zu verkleinern. Mit der Tagung in Würzburg endet die sechsjährige Legislaturperiode der 13. Synode. Im April konstituiert sich das Kirchenparlament neu. Heinrich hat angekündigt, nicht erneut für das Präsesamt zu kandidieren.
Kirchenpräsidentin Tietz: Nicht alles muss man ertragen
Sonntag, 08. November 2026, 10:15 Uhr
Die hessen-nassauische Kirchenpräsidentin Christiane Tietz rief in ihrer Predigt zur Eröffnung der Synode mehr zwischenmenschlichem Verständnis auf. Einen anderen zu ertragen, sei mühsam, sagte Tietz in Anlehnung an eine Stelle aus dem Epheserbrief im Neuen Testament, an der es heißt: "Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe." Die leitende Theologin sagte, wenn man einander ertrage, dann entstehe eine neue Möglichkeit des Miteinanders.
Tietz sagte: "Es gibt manches, wo der andere mir das Zusammensein mit ihm schwer macht. Und wo ich ihn wirklich ertragen muss, damit wir zusammenbleiben." Wer anderen mit Wohlwollen begegne und zu verstehen versuche, wie er zu seiner Position gekommen sei, könne auch klar sagen, wo man eine Grenze ziehe. "Dann werfe ich ihm nicht Hass und Verachtung vor die Füße", sagte sie.
Eine unmissverständliche Grenze ziehe sie dort, wo Hass und Entwürdigung das Handeln bestimmten. Wenn Personen andere Menschen verachteten, sie fortlaufend abwerteten oder ihnen Gewalt antäten, sei der Punkt erreicht, an dem niemand diese Haltung weiter ertragen müsse.
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD. Sie beschließt zudem den Haushalt und Kirchengesetze. Alle Daten und Fakten auf einen Blick:
- Die 7. Tagung der 13. Synode findet vom 8. bis 11. November 2026 in Würzburg statt.
- Das Schwerpunktthema 2026 lautet: „Gemeinsam weiter – Kirche als Werkstatt für Demokratiebildung und intergenerationales Lernen als Ausdruck gelebten Glaubens“
- Die 13. Synode besteht aus 128 Mitgliedern (Vertreter der Landeskirchen sowie Berufene; die Mehrheit sind ehrenamtliche Laien.
- Geleitet wird das Gremium vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Anna-Nicole Heinrich. Diese kündigte an, nicht erneut für das Präsesamt zu kandidieren.
- Die EKD-Synode berät und beschließt Kirchengesetze, den Haushalt, Kundgebungen zu gesellschaftlichen Fragen und wählt zusammen mit der Kirchenkonferenz den Rat der EKD.
Harald Welzer: Demokratie braucht analoge Orte der Begegnung
Samstag, 07. November 2026, 16:08 Uhr
Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer hat dafür geworben, im politischen Diskurs nicht nur die gesellschaftlichen Bruchstellen wahrzunehmen. Die Erzählung, die politisch und medial über die Gesellschaft kursiere, sei falsch, sagte Welzer am Samstag vor den 128 Delegierten des evangelischen Kirchenparlaments in Würzburg. Die Wirklichkeit bestehe aus Menschen, die etwa in der Bahn Platz machen, die sich zu großen Teilen ehrenamtlich engagierten. Diese Menschen seien nicht alle dauererregt oder stritten permanent. "Diese Menschen sind echt okay", sagte Welzer.
Diese guten Leute seien die stärkste Ressource für die freiheitliche Demokratie. Doch würden sie oft nicht von der Politik zur Kenntnis genommen oder sogar verächtlich gemacht, weil sie zu wenig arbeiteten, sagte Welzer mit Blick auf die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoßene Debatte über Arbeitszeit und Krankheitstage.
"Wohnzimmer der Gesellschaft"
Man könne die Demokratie nur bewahren, wenn man diesen "okayen" Menschen Räume offeriere, sagte der Sozialpsychologe. "Demokratie ist analog. Demokratie ist nicht digital", so Welzer. "Wir brauchen diese analogen Orte. Wir brauchen Wohnzimmer der Gesellschaft." Seine Stiftung "FuturZwei" kartiert sogenannte "Wohnzimmer der Gesellschaft" seit Beginn des Jahres deutschlandweit und macht sie online sichtbar.
"Wenn wir Gesellschaft als einladende Form des sozialen Gemeinwesens verstehen, brauchen wir Räume, in die Menschen sich eingeladen fühlen", sagte er. Die Kirche habe ebenfalls solche Räume. Das sei wirksamer als komplexe Bildungs- und Aufklärungsprogramme aufzulegen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) tagt noch bis Mittwoch in Würzburg. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr Demokratie. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll am Dienstag dazu vor der Synode sprechen.
Ralf Meister: Kirchen müssen Gefühle im Kampf gegen rechts ernst nehmen
Freitag, 06. November 2026, 19:47 Uhr
Der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Ralf Meister, hat die Kirchen aufgefordert, im Kampf gegen Rechtsextremismus stärker auf die Gefühle der Menschen einzugehen. Die Kirchen hätten in seltener Einigkeit auf christliche Werte wie Menschenwürde, Gleichheit und Minderheitenschutz verwiesen, sagte Meister am Freitag in Würzburg zur Eröffnung der 7. Tagung der 13. Generalsynode der Lutheraner. Doch müsse die Frage gestellt werden, ob sie damit diejenigen erreicht hätten, die sie eigentlich erreichen wollten.
Politische Entscheidungen und Zugehörigkeitsgefühle würden weit weniger von Argumenten geleitet als gemeinhin angenommen, sagte Meister. Insbesondere Wut werde für politische Ziele instrumentalisiert. Die Kirchen müssten deshalb nicht nur gegen Hass und Ausgrenzung argumentieren, sondern Hoffnung, Mitgefühl und Nächstenliebe als gelebtes Gegenmodell sichtbar machen.
Schwerpunktthema "Demokratie"
Mit den Beratungen der Lutheraner beginnt traditionell die Jahrestagung protestantischer Kirchenparlamente. Bis Mittwoch beraten die Delegierten in Würzburg, Schwerpunktthema ist "Demokratie". Für Dienstag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erwartet.
Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ist ein Zusammenschluss von sieben evangelisch-lutherischen Landeskirchen mit etwa sieben Millionen Mitgliedern, die zugleich der EKD angehören. Sie hat die Aufgabe, die lutherische Stimme in der Vielfalt des Protestantismus zu stärken.