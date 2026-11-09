Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat am Montag auf die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geblickt. Nach langem Ringen wurde ein weiterer Bestandteil der Reform der sogenannten Anerkennungsleistungen beschlossen, wie die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst bei der EKD-Synodentagung in Würzburg mitteilte. Die Gremien von Kirche und Diakonie haben sich final auf einen ergänzenden Fallkatalog zur Richtlinie geeinigt, die schon seit Januar gilt.

Die sogenannte Orientierungshilfe skizziert fiktive Fallkonstellationen und nennt konkrete Summen für Anerkennungsleistungen. Gedacht ist sie für die Anerkennungskommissionen, bei denen Betroffene Entschädigungsleistungen beantragen können. Ziel sind einheitliche Standards in allen 20 Landeskirchen und den 17 Landesverbänden der Diakonie. Zu "sehr großen Teilen" sei dieses Ziel erreicht, sagte Wüst.

Kirchenpräsidentin: Arbeit an Fortschritten teilweise mühsam

Über die Anerkennungsleistungen und auch die Richtlinie war lange gerungen worden, Betroffene kritisierten wiederholt mangelndes Tempo. Kirchenpräsidentin Wüst beschrieb die Arbeit im Beteiligungsforum, das sich mit allen Themen zu sexualisierter Gewalt in EKD und Diakonie befasst, teilweise als "mühsam". Manchmal liege sehr viel Zeit zwischen einer Entscheidung und ihrer Umsetzung. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde, zum Teil seit Jahren auf Anerkennung warten", sagte sie. Wüst ist Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum.

Als Vertreter der Betroffenen im Beteiligungsforum pochte Detlev Zander darauf, dass die Mitsprache von Betroffenen sexualisierter Gewalt auch in Zukunft in der EKD und der Diakonie gesichert wird. Betroffene müssten auch in Zukunft mitberaten und mitentscheiden, auch wenn die Entscheidungsprozesse oft zäh seien.

Betroffene Krapp: Beschäftigung mit dem Thema verstetigen

Zum letzten Mal erstatteten die Mitglieder des Beteiligungsforums der aktuellen Synode Bericht über die Fortschritte bei Aufarbeitung, Prävention und Entschädigung Betroffener. Im nächsten Jahr beginnt eine neue Wahlperiode mit einem neu zusammengesetzten Kirchenparlament. Die jetzige Synode hatte 2021 beschlossen, dass über die Aufarbeitung sexualisierte Gewalt bei jeder der Jahrestagungen gesprochen wird. Die künftige Synode könnte das wieder ändern.

Die Mitglieder des Beteiligungsforums appellierten aber bereits jetzt, im Grundsatz bei diesem Modus zu bleiben. Wenn man wirklich wolle, dass die kirchlichen Gremien gut zum Thema sexualisierte Gewalt informiert sind, brauche es dafür Orte. Die Synode sei ein guter Ort, sagte Kirchenpräsidentin Wüst. Neben den Delegierten der Synode nehmen auch Mitglieder des Rats der EKD und der Kirchenkonferenz, dem Zusammenschluss der Landeskirchen, an den jährlichen Tagungen teil. Alle wichtigen Organe der evangelischen Kirche sind damit versammelt.

Es müsse eine Verstetigung geben, sagte auch Karin Krapp, eine weitere Vertreterin der Betroffenen im Beteiligungsforum. Es sei nicht "einfach so gegeben", dass Verantwortliche an dem Thema so viel Interesse zeigten wie die aktuelle Synoden-Präses Anna-Nicole Heinrich und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs. Heinrich wird der künftigen Synode nicht mehr vorstehen.