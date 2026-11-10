Felix Nmecha macht keinen Hehl aus seinem christlichen Glauben. Nach seinen Toren zeigt der Fußballprofi eine besondere Geste: Er setzt symbolisch eine Krone ab und stellt sie auf den Boden. Was für ihn ein Glaubensbekenntnis sein mag, ist für viele Fans inzwischen ein Problem. Denn die Geste gehört zu einer Kampagne eines evangelikalen Netzwerks, das wegen queerfeindlicher Positionen in der Kritik steht. Nun fordert Borussia Dortmund den Nationalspieler auf, auf den Torjubel zu verzichten.

Die Diskussion um den BVB-Profi zeigt, wie schwierig das Verhältnis von öffentlicher Religiosität, persönlicher Glaubensfreiheit und gesellschaftlicher Verantwortung sein kann. Nmecha selbst weist die Kritik zurück. In einer Instagram-Story erklärte er, sein Torjubel habe zu "einigen Missverständnissen" geführt. Es sei nicht seine Absicht, seinen Glauben zu verbreiten oder irgendeine Organisation zu unterstützen. Er habe nie für Intoleranz, Diskriminierung oder Hass geworben.

Der Streit dreht sich allerdings nicht allein um eine Geste. Im Mittelpunkt steht das Netzwerk "Ballers in God", zu dem Nmecha enge Verbindungen hat. Die Organisation nutzt die Reichweite prominenter Fußballer, um christliche Botschaften zu verbreiten. Nach Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" wurden in den angebotenen Chats des Netzwerks unter anderem Abtreibungen als "Satans Plan" bezeichnet und die Frage, ob lesbisch zu sein eine Sünde sei, bejaht.

Eine Krone für Jesus

Nmecha hatte nach seinem Doppelpack im Bundesligaspiel gegen die SV Elversberg erneut die symbolische Krone abgesetzt und auf den Rasen gestellt. Die Geste gehört zur Kampagne "The King's Return" von "Ballers in God". Das Netzwerk veröffentlicht regelmäßig Bilder und Videos von Fußballern, die diese Symbolik verwenden. Auch andere BVB-Profis waren zuletzt in entsprechenden Beiträgen zu sehen.

Für die Organisation ist die Aufmerksamkeit durch prominente Sportler ein wichtiger Bestandteil ihrer Kommunikation. Mit fast 800.000 Followern bei Instagram erreicht "Ballers in God" ein großes Publikum. Die Fußballer werden dabei nicht nur als Sportler präsentiert, sondern auch als öffentliche Bekenner ihres christlichen Glaubens.

Borussia Dortmund reagiert inzwischen deutlich. Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke kündigte nach Informationen des WDR an, Nmecha solle künftig auf den umstrittenen Torjubel verzichten. Außerdem wolle der Verein erreichen, dass "Ballers in God" nicht mehr prominent mit dem Nationalspieler wirbt. Watzke teile die Kritik der Fan- und Förderabteilung des Vereins weitgehend. Zugleich habe er betont, dass sich Nmecha beim BVB bislang stets korrekt und respektvoll verhalten habe.

Auch der Deutsche Fußball-Bund hat ein Gespräch mit dem Nationalspieler angekündigt. Die Diskussion dürfte spätestens bei der BVB-Mitgliederversammlung am 22. November erneut eine Rolle spielen.

"Ich bin ein Christ, der Fußball spielt"

Die aktuelle Kontroverse kommt nicht überraschend. Felix Nmecha gehört zu einer wachsenden Zahl von Profifußballern, die ihren Glauben nicht als Privatsache behandeln. Während viele Sportler religiöse Überzeugungen höchstens in Danksagungen oder Jubelgesten andeuten, macht Nmecha daraus einen zentralen Bestandteil seiner öffentlichen Identität. "Ich bin ein Christ, der Fußball spielt", beschreibt er sein Selbstverständnis.

Nmecha bezeichnet sich als "wiedergeborenen" Christen. Seine Aussagen kreisen häufig um klassische evangelikale Kernbegriffe: Rettung, persönliches Heil, die Beziehung zu Jesus und die Überzeugung, dass menschliche Leistungen letztlich nicht ausreichen.

Prägend wurde für ihn nach eigener Darstellung eine langwierige Verletzung während seiner Zeit bei Manchester City. Während Gleichaltrige den Sprung in den Profibereich schafften, musste er pausieren. Rückblickend bezeichnet er diese Phase als das Beste, was ihm bis dahin passiert sei. Nicht wegen seiner sportlichen Entwicklung, sondern weil sie ihm Zeit gegeben habe, seine Beziehung zu Gott zu intensivieren.

"Fußball ist meine Leidenschaft, Jesus mein Fundament", lautet eine weitere Aussage von ihm.

Glaube als Netzwerk und Öffentlichkeit

Nmecha ist mit diesem Selbstverständnis nicht allein. In den vergangenen Jahren haben sich internationale Netzwerke christlicher Fußballprofis gebildet, die soziale Medien gezielt nutzen, um Glaubensbotschaften zu verbreiten. "Ballers in God" ist eines dieser Netzwerke. Es verbindet sportliche Vorbilder mit evangelikaler Kommunikation und versteht die Reichweite prominenter Fußballer ausdrücklich als Möglichkeit, Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen.

Nmecha hat seinen Glauben in der Vergangenheit offensiv öffentlich gemacht. Nach der Fußball-WM 2026 etwa sorgte eine Szene für Aufmerksamkeit: Nach dem deutschen Auftaktsieg gegen Curaçao standen Spieler beider Mannschaften im Mittelkreis zusammen, legten die Arme umeinander und beteten. Neben Nmecha war auch DFB-Verteidiger Jonathan Tah dabei.

Auf die Szene angesprochen, sagte Nmecha damals: "Im Spiel sind wir Gegner. Nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder."

Die Aussage stand für ein Verständnis von Glauben, das über die eigene Person hinausweist. Nmecha sprach wiederholt über seine Bekehrung und darüber, dass er andere Menschen für Jesus Christus gewinnen wolle. Umso erklärungsbedürftiger ist seine jetzige Aussage, er habe mit seinem Torjubel weder seinen Glauben verbreiten noch eine Organisation unterstützen wollen.

Wo endet die Glaubensfreiheit?

Die Kontroverse verweist auf ein grundsätzliches Spannungsverhältnis. Natürlich darf ein Fußballprofi seinen Glauben öffentlich zeigen. Religiöse Symbole, Gebete oder Bekenntnisse gehören zur persönlichen Freiheit. Auch ein Verein kann seinen Spielern nicht einfach vorschreiben, welche religiösen Überzeugungen sie haben dürfen.

Etwas anderes ist allerdings die Frage, welche Botschaften mit einer bestimmten Symbolik verbunden sind. Wenn ein Fußballer eine Geste wiederholt, die Teil einer Kampagne ist, und ein Netzwerk diese Auftritte für die eigene Öffentlichkeitsarbeit nutzt, lässt sich die Wirkung nicht ohne Weiteres vom persönlichen Glauben trennen.

Die Kritik richtet sich deshalb nicht gegen Nmechas Christsein. Sie richtet sich gegen die Positionen und die öffentliche Wirkung eines Netzwerks, mit dem er sich zumindest symbolisch in Verbindung bringen lässt. Die Fan- und Förderabteilung des BVB kritisierte, "Ballers in God" verbreite ein Weltbild, in dem Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität, Lebensweise oder persönlichen Entscheidungen abgewertet und ausgegrenzt würden.

Nmecha wiederum betont, dass er niemanden hasse und nicht für Diskriminierung stehe. Ob er sich ausreichend von den umstrittenen Positionen distanziert, ist damit aber noch nicht beantwortet.

Ein Glaube mit öffentlicher Verantwortung

Der Fall Nmecha zeigt, dass öffentliche Religiosität in einer säkularisierten Gesellschaft keineswegs verschwunden ist. Im Gegenteil: Gerade im Profifußball nutzen manche Sportler ihre Bekanntheit, um ihren Glauben offensiv zu kommunizieren. Das kann Menschen inspirieren und religiöse Überzeugungen sichtbar machen, die im öffentlichen Leben sonst wenig Raum bekommen.

Doch wer seinen Glauben öffentlich zur Botschaft macht, muss sich auch mit den Inhalten auseinandersetzen lassen, die er damit verbindet – oder mit denen andere ihn verbinden. Das gilt besonders dann, wenn Organisationen die Bekanntheit eines Sportlers gezielt für ihre eigene Kommunikation nutzen.

Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob Felix Nmecha Christ sein und das zeigen darf. Das darf er zweifellos. Die Frage ist, ob er bereit ist, Verantwortung für die öffentliche Wirkung seiner Symbolik zu übernehmen. Ein persönliches Bekenntnis schützt nicht davor, dass andere es kritisch hinterfragen. Und der Hinweis auf Missverständnisse ersetzt keine klare Auseinandersetzung mit den Positionen eines Netzwerks, dessen Symbolik man wiederholt übernimmt.