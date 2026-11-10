Laternen leuchten, Kinder ziehen singend durch die Straßen: Der Martinstag erinnert an einen Mann, der seinen Mantel mit einem Bedürftigen teilte. Doch was bedeutet Teilen heute? Michael Lehmler nimmt den Heiligen Martin in seinem geistlichen Impuls zum Anlass, über Freude, Großzügigkeit und ein weites Herz nachzudenken.

St. Martin

du spiegelst dich

in unzähligen Laternen

Liedern und Umzügen

auch heute feiern wir

deine guten Taten und

teilen Herz und Heimat

Kinder schenken Freude

und empfangen Süßes -

ein heilsamer Tausch

lieber Gott gib uns

einen guten Blick und

ein weites Herz