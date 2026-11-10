Laternen leuchten, Kinder ziehen singend durch die Straßen: Der Martinstag erinnert an einen Mann, der seinen Mantel mit einem Bedürftigen teilte. Doch was bedeutet Teilen heute? Michael Lehmler nimmt den Heiligen Martin in seinem geistlichen Impuls zum Anlass, über Freude, Großzügigkeit und ein weites Herz nachzudenken.
St. Martin
du spiegelst dich
in unzähligen Laternen
Liedern und Umzügen
auch heute feiern wir
deine guten Taten und
teilen Herz und Heimat
Kinder schenken Freude
und empfangen Süßes -
ein heilsamer Tausch
lieber Gott gib uns
einen guten Blick und
ein weites Herz