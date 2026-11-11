Kennengelernt haben sich die beiden Pfarrerinnen während ihres Studiums. Am Anfang waren Yvonne und Christiane Renner nur befreundet, bald wurde mehr daraus. Irgendwann stellte Yvonne fest: "Wenn Christiane kommt, dann kriege ich weiche Knie und mein Herz klopft ein bisschen schneller", erinnert sie sich. Aus Freundschaft wurde Liebe - und die beiden ein Paar. Inzwischen teilen sie sich Tisch, Bett und Alltag. Dass Pfarrerinnen miteinander verheiratet sind, ist aber nach wie vor deutschlandweit vergleichsweise selten.

Die beiden Frauen verbindet ein gemeinsamer theologischer Weg, beide haben jedoch andere berufliche Schwerpunkte: Yvonne Renner arbeitet als Pfarrerin direkt vor Ort in der Gemeinde der Friedenskirche im Münchner Osten, wo sie Gottesdienste hält, den Konfirmandenunterricht leitet oder als Seelsorgerin für die Menschen da ist. Die Pfarrerin liebt ihren Beruf, weil er so vielfältig ist:

"Wenn ich aufwache, weiß ich nie, was auf mich zukommt."

Oft ergibt sich spontan ein intensives Gespräch oder es ist plötzlich ein Trauerfall da.

Ihre Ehefrau Christiane hat sich für den akademischen Weg entschieden. Sie promovierte über den Deutschen Kirchentag und forscht inzwischen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erlangen-Nürnberg im Bereich der Religions- und Gemeindepädagogik. Was sie am Unibetrieb mag? "Vor allem die intensive Auseinandersetzung mit den Studierenden während des Semesters", sagt sie.

Kirchlicher Segen trotz fehlender Gleichstellung

Nachdem sich die beiden im Studium gefunden haben, besiegelten sie vor rund zehn Jahren ihre Partnerschaft auch kirchlich. Damals war es in der bayerischen Landeskirche noch nicht möglich, als gleichgeschlechtliches Paar zu heiraten. Nur eine öffentliche Segnung war erlaubt. Dennoch: "Mit allen Menschen feiern zu können, die uns lieb sind und das unter Gottes Segen tun zu können, das war schon sehr besonders", erinnert sich Yvonne Renner an die Feier.

Beruf und Privatleben greifen bei dem Paar eng ineinander: "Im besten Fall ist es ja eben so, dass die Praxis in der Gemeinde und auch die Wissenschaft nicht losgelöst voneinander stattfinden", erläutert Christiane Renner. Beide finden es gut, dass am heimischen Küchentisch oft auch die theologische Reflexion bei Gesprächen über Schule und Universität präsent ist.

Vorbehalte in der Gemeinde – gute Erfahrungen im Alltag

Gemeinsam sammelten die Theologinnen auch praktische Erfahrungen im Team, als sie sich beide vorübergehend eine Pfarrstelle im Münchner Osten teilten. Das fanden damals in der Gemeinde nicht alle gut. Der damalige Kirchenvorstand stand dem Pfarrerinnenpaar offen gegenüber. Dennoch waren auch Vorbehalte und Skepsis zu spüren. "Es ist nie jemand direkt zu uns gekommen", sagt Christiane Renner. Die Kritik wurde meist über Umwege an das Leitungsgremium oder an männliche Kollegen herangetragen.

"Im direkten Kontakt mit den Menschen überwogen jedoch immer die positiven Erfahrungen", sagt Yvonne Renner. Ihre Ehefrau Christiane will in der nächsten Zeit verstärkt zum Thema Queerness forschen - ein Punkt mehr, an dem beide Frauen von ihrer Verbindung und ihrem Alltag zwischen Kanzel und Hörsaal profitieren.