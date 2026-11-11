Wie viele Religionspädagoginnen und Religionspädagogen sind derzeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Einsatz und wie hat sich die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?

Katrin Hussmann: Derzeit sind 613 Religionspädagoginnen und -pädagogen im Dienst der ELKB. Seit 2016 ist die Zahl auf nahezu gleichbleibendem Niveau geblieben. In den nächsten Jahren erwarten wir allerdings eine nennenswerte Zahl von Ruhestandseintritten, die durch die momentane Zahl an BerufsanfängerInnen nicht ausgeglichen wird.

Religionspädagoginnen und Religionspädagogen arbeiten längst nicht nur im Religionsunterricht. Wie hat sich das Spektrum ihrer Aufgaben erweitert? Welche Bedeutung haben beispielsweise die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Begleitung von Familien, die Gemeindearbeit oder neue Formen kirchlicher Bildungsarbeit?

Katrin Hussmann: Das Spektrum kirchlicher Bildungsarbeit war von jeher für Religionspädagoginnen und -pädagogen breit aufgestellt. Seit Beginn der Ausbildung gab es beide Schwerpunkte: Schuldienst und gemeindlichen beziehungsweise dekanatlichen Dienst. Wie schon gesagt, haben sich die Aufgaben deutlich verändert: wo in den Anfängen noch selbst Gruppenstunden gehalten wurden, bilden heute die Kollegen Ehrenamtliche dafür aus und begleiten diese, zum Beispiel bilden ReligionspädagogInnen junge Menschen als sogenannte Teamer für die Konfirmandenarbeit aus. Neue Formen kirchlicher Bildungsarbeit zu finden und umzusetzen erfordert die Bereitschaft, sich beispielsweise bei Social Media oder anderen technischen Möglichkeiten ständig auf dem Laufenden zu halten. Der Blick über den kirchlichen Tellerrand hinaus und die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern im Bereich Jugendarbeit oder Erwachsenenbildung werden immer wichtiger. In all diesen Feldern ist die Bildungsexpertise von Religionspädagoginnen und -pädagogen gefragt.

Sina Haydn-Quindeau: Inzwischen ist das Berufsbild für Religionspädagogen in der Gemeindearbeit vielfältig. Innerhalb von vor Ort entwickelten Schwerpunkten übernehmen Religionspädagogen Verantwortung für ein bestimmtes Thema. Das können ganz klassisch Bereiche wie die Kinder- und Jugendarbeit sein oder gesellschaftlich relevante Themen, wie Flucht und Asyl, Benachteiligungen und vieles mehr. Die Auswahl richtet sich nach der Struktur und den Bedürfnissen vor Ort sowie den Begabungen und Kompetenzen der Religionspädagogen. Die Berufsgruppe hat durch ihre Ausbildung eine ausgeprägt hohe Kompetenz für kirchliche Bildungsarbeit. Diese Mitarbeitenden sind also gefragt, die christliche Botschaft zu vermitteln und für die jeweiligen Gemeindeglieder einen Raum zum Wachsen und Entwickeln zu bieten. Das ist gerade in diesen Zeiten des Auseinanderdriftens der Gesellschaft eine elementar wichtige Aufgabe. Religionspädagogen können mit entsprechenden Fortbildungen innerhalb ihrer Schwerpunkte auch Gottesdienste halten, Kasualien wie Taufe oder Beerdigungen vollziehen und die ihnen anvertrauten Menschen seelsorgerlich begleiten. Das war noch nicht immer so. Für die Landeskirche ist es eine wertvolle Entwicklung, dass engagierte, hoch kompetente Mitarbeitende ihr Potenzial entfalten und in die Gemeinden einbringen.

Gibt es genügend Nachwuchs, und wie steht es um die Stellen auf Pfarrstellen beziehungsweise in den Kirchengemeinden?

Katrin Hussmann: Die Nachwuchszahlen bewegen sich derzeit auf einem stabilen, eher niedrigen Niveau. Pro Jahr legen durchschnittlich sechs bis acht Religionspädagoginnen und -pädagogen ihr zweites Examen ab.

Sina Haydn-Quindeau: Die geplanten Stellenkontingente sind mit den aktuellen Ausbildungszahlen und -prognosen abgeglichen und in Ausgleich gebracht. Die sogenannten berufsgruppenübergreifenden Einsätze auf Pfarrstellen sind ein Phänomen, das im Ursprung nur zur internen Flexibilisierung der Stellenverwaltung gedacht war. Haushaltsrechtlich bestehen verschiedene Stellentypen, wie Pfarrstellen, Religionspädagogenstellen, Diakonenstellen, Stellen für Kirchenmusik etc. Dadurch waren die Kirchengemeinden gebunden, welche Berufsgruppe auf welche Stelle gesetzt werden durfte. Das hatte automatisch auch Auswirkungen auf die Schwerpunkte und Themen, die vor Ort gestärkt werden konnten. So konnte beispielsweise eine Kirchenmusikerstelle nur von Kirchenmusikern besetzt werden, auch wenn vor Ort keinerlei musikalischer Schwerpunkt vorhanden war und dringend in der Seniorenarbeit diakonische oder religionspädagogische Expertise gefragt war. Um diese Gebundenheit ein Stück weit aufzulösen und den Gemeinden größere Spielräume bei der Wahl ihrer Themen und der entsprechenden Besetzung der Stellen zu ermöglichen, wurden die ursprünglichen Regeln durch die sogenannte berufsgruppenübergreifende Besetzung flexibilisiert. Eine Veränderung des Berufsbildes der einzelnen Berufsgruppen sollte ursprünglich nicht damit einhergehen. Trotzdem war diese interne Verwaltungsflexibilisierung ein Anstoß, über erweiterte Einsatzmöglichkeiten nachzudenken. Daher arbeiten wir momentan daran, das Berufsbild der Religionspädagogen im Zusammenspiel mit den anderen kirchlichen Berufsgruppen insbesondere im Bereich von Kasualien und Gottesdienst oder Leitungsverantwortung zu erweitern.

Kirche und Gesellschaft verändern sich: Immer mehr Menschen haben wenig Kontakt zu christlichen Traditionen, zugleich werden religiöse und weltanschauliche Vielfalt größer. Wie wirkt sich das auf die Arbeit der Religionspädagoginnen und Religionspädagogen aus?

Katrin Hussmann: Religionspädagoginnen und -pädagogen sind noch häufiger als früher die Menschen, die Kindern eine erste Begegnung mit biblischen Geschichten, christlichen Festen und gelebter Spiritualität ermöglichen. Unterrichtsgruppen werden heterogener: neben evangelischen Schülerinnen sitzen nichtgetaufte Kinder, Kinder aus anderen christlichen Konfessionen oder religiösen Hintergründen. Vermehrt findet Religionsunterricht in sogenannten konfessionell-kooperativen Modellen statt. Wenn zu wenig Personal vorhanden ist, können hier auf Antrag evangelische und katholische Kinder in einer Gruppe unterrichtet werden. Dabei ist eine hohe Sensibilität der Unterrichtenden für die Besonderheiten der jeweiligen Konfessionen wichtig. Unabhängig davon steigt der Anteil an Kindern mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf. Neben der Vermittlung religiöser Inhalte rückt die Förderung von Argumentationsfähigkeit und Bereitschaft, sich mit unbequemen Fragen oder Handlungsweisen auseinanderzusetzen und Unterschiedlichkeiten auszuhalten in den Mittelpunkt. Daneben wird von Schule zunehmend gefordert, Demokratiebildung stärker in den Blick zu nehmen. Einüben von Empathie, Aushalten von unterschiedlichen Meinungen oder Frustrationserfahrungen, neben dem Ich auch das Wir sehen sind nur einige von den Fähigkeiten, die im Religionsunterricht auf besondere Weise ihren Ort haben. Auch in gemeindlichen Bereichen spielen diese Themen eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Welche Rolle werden etwa multiprofessionelle Teams, Kooperationen mit anderen pädagogischen Berufen, digitale Bildungsangebote und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Kirchengemeinde spielen?

Katrin Hussmann: Dieses Thema zu beleuchten und fruchtbar zu machen wird in den Regionen und Dekanaten zukünftig genauer in den Blick zu nehmen sein. Im Rahmen der nächsten Landesstellenplanung werden Impulse und Anregungen hierzu gegeben. Wichtig ist und bleibt, die Chance zu nutzen, dass wir im Religionsunterricht viele junge Menschen erreichen, die gemeindliche Angebote wie Kindergottesdienst oder Jugendtreff nicht wahrnehmen. Darüber hinaus sind ReligionspädagogInnen auch im Bereich „Digitale Gemeinde“ engagiert. Dabei wird auf Projektstellenanteilen Kirche im digitalen Raum gestaltet, zum Beispiel durch digitale Sprechstunden oder geistliche Angebote und vieles mehr.

Sina Haydn-Quindeau: Das Thema multiprofessionelle Teams ist etwas, das sich durch die gesamte Personalstrategie der Landeskirche zieht. Bei immer geringer werdenden personellen Ressourcen brauchen wir neue Wege der Zusammenarbeit, damit Kapazitäten gebündelt, Synergieeffekte genutzt werden können. Wir brauchen Vertretbarkeit und Entlastung von bestimmten Aufgaben, um die anstehenden Anforderungen schultern zu können. Unsere Antwort darauf ist die Arbeit im Team: Hier können sich Kollegen gegenseitig vertreten, können Aufgabenschwerpunkte definieren. Bestimmte Bereiche wie Verwaltung können von einer Person für alle übernommen werden. Besonders reizvoll ist dabei die Multiprofessionalität. Wir haben in unserer Kirche hochkompetente Beruflichkeiten, deren unterschiedliche Blickwinkel in der gemeindlichen Arbeit zusammenfließen und sich gegenseitig bereichern und so für die Gemeinde fruchtbar werden. Zu den zahlreichen Stärken von Religionspädagogen zählen dabei unter anderem ihre Erfahrungen in der kirchlichen Bildungsarbeit, ihre Kompetenz in der Begleitung und Stärkung des Ehrenamts sowie ihre vielseitig nutzbaren Methoden- und Moderationsfähigkeiten.

50 Jahre Religionspädagogik in Bayern sind auch ein Anlass, nach vorn zu schauen: Was müsste die Landeskirche tun, um Religionspädagoginnen und Religionspädagogen langfristig gute Arbeitsbedingungen und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten – und um ihre Kompetenzen für die Kirche noch stärker nutzbar zu machen?

Katrin Hussmann: Auch in Zukunft werden Religionspädagoginnen und -pädagogen im Religionsunterricht eine wichtige Rolle spielen. Seitens der Landeskirche wird hier in intensivem Kontakt mit den staatlichen Schulbehörden darauf geachtet, dass konfessionell-kooperative Unterrichtsformate nicht zu erschwerten Einsatzbedingungen wie Einsatz an zu vielen Schulen führen. Ein wichtiges Thema wird zukünftig vermehrt sein, in den sogenannten „multi-professionellen Teams“ in Gemeinden, Dekanaten oder in Leitungsteams ein gut geregeltes, wertschätzendes Miteinander der unterschiedlichen Berufsgruppen mit ihren jeweiligen zentralen Kompetenzen zu etablieren und zu fördern. Entsprechende Fortbildungsformate sind schon vorhanden.

Sina Haydn-Quindeau: Seit einigen Jahren arbeitet die Landeskirche daran, die beruflichen Perspektiven für Religionspädagogen weiterzuentwickeln und attraktiver zu gestalten. Zwar eröffnet bereits die Ausbildung die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens zwischen den Arbeitsfeldern Schule und Gemeinde zu wechseln und unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Da allerdings vielfältiges Entwicklungspotenzial in den Mitgliedern der Berufsgruppe steckt, entstehen derzeit weitere Perspektiven innerhalb des kirchlichen Dienstes. So werden aktuell Regelungen erarbeitet, die es Religionspädagogen ermöglichen sollen, einen erhöhten Verantwortungsgrad im gemeindlichen und dekanatlichen Kontext zu übernehmen und ihre Kompetenzen darin noch stärker einzubringen. Zugleich ist es ein wichtiges Ziel, kirchliche Leitungsaufgaben künftig verstärkt auch für Religionspädagoginnen zu öffnen. Dies soll in der ausgeweiteten Möglichkeit, fast alle Stellen berufsgruppenübergreifend zu besetzen, gestärkt werden. Ein wichtiger Baustein neben anderen auf diesem Weg ist die modulare Qualifizierung, die gezielt auf Leitungsaufgaben auf Stellen des höheren Dienstes vorbereitet. Insgesamt sind Religionspädagoginnen und -pädagogen für die Landeskirche zentrale Mitgestalter kirchlicher Zukunft, so dass wir hoffentlich auch in 50 Jahren ein Jubiläum mit dieser Berufsgruppe feiern können.