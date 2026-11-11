Nürnberg (epd). Die Diakonie Bayern hat mit einem Preis mehrere Initiativen gewürdigt, die sich gegen Einsamkeit einsetzen. Alle hätten gemein, dass sie Begegnung ermöglichten und dabei helfen, soziale Isolation zu überwinden, teilte der Landesverband am Mittwoch mit. Bei dem Wettbewerb "Gemeinsam statt einsam" hatten sich 31 Initiativen beworben.

Der erste Platz ging gleich an zwei Projekte: die Telefonseelsorge Nürnberg und das Begegnungscafé "Dialog" der Kirchengemeinde Burgkunstadt in Oberfranken. Die Telefonseelsorge sei rund um die Uhr erreichbar und werde von mehr als 70 Ehrenamtlichen getragen, heißt in der Mitteilung der Diakonie. Einsamkeit sei in den Gesprächen ein zentrales Thema.

Austausch zwischen Nationalitäten

Das ebenfalls mit dem ersten Preis bedachte Begegnungscafé "Dialog" bringe Einheimische und Geflüchtete zusammen und fördere den interkulturellen Austausch sowie ehrenamtliches Engagement, heißt es weiter. Das Integrationsprojekt fördere Gemeinschaft und Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten.

Den zweiten Preis erhielt das Heiligabend-Projekt der Kirche St. Markus in Ingolstadt. Vier christliche Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen organisieren dort den Angaben zufolge gemeinsam ein Weihnachtsfest für Menschen, die sich einsam fühlen. Rund 200 Gäste würden dabei von rund 80 Ehrenamtlichen betreut.

Angebote für Geflüchtete

Den dritten Preis bekam der Helferkreis im mittelfränkischen Haunrat. Die Ehrenamtlichen unterstützen laut Diakonie Bayern Geflüchtete mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien und fördern deren Integration.

Um den Preis bewerben konnten sich Mitglieder der bayerischen Diakonie, also diakonische Werke, Träger und Einrichtungen, Diakonievereine und Kirchengemeinden. Insgesamt betrug das Preisgeld 8.500 Euro