München (epd). Auch an Weihnachten bieten das evangelische Dekanat und die Diakonie München Hilfe für Menschen in Krisensituationen. Wer über die Feiertage in Not gerate oder jemanden zum Reden brauche, finde bei der Telefonseelsorge unter der kostenfreien Nummer 0800/111 0 111, der Bahnhofsmission am Gleis 11 im Hauptbahnhof oder im Frauenobdach Karla 51 rund um die Uhr ein offenes Ohr, hieß es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Die ökumenische Krisenberatung "Münchner Insel" sei an allen Werktagen zwischen den Jahren für Ratsuchende offen. "Dort erhalten Menschen, die Weihnachten nicht allein feiern möchten, auch Tipps für Weihnachtsfeiern von kirchlichen Stellen", so das Dekanat.

Der Übernachtungsschutz der Diakonie München in der ehemaligen Bayernkaserne sei ebenfalls an allen Tagen rund um die Uhr geöffnet. Gleiches gelte für die Schutzräume für Kinder und Jugendliche. Wer in eine seelische Krise gerate, könne sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800/6553000 auch an den Krisendienst Psychiatrie Oberbayern wenden, der 24 Stunden am Tag erreichbar sei.

Es gebe an Weihnachten für viele Menschen nicht nur glückliche Stunden, hieß es weiter. Oft sei die Zeit zwischen den Jahren auch "von Sorgen und Nöten, persönlichen Belastungen und Lebenskrisen" geprägt. Eine vollständige Liste der geöffneten Einrichtungen finde sich auf der Internetseite der Diakonie München.