Gendergerechtigkeit

So will die Pilgerinitiative "Go for Gender Justice!" Abwertung und Gewalt überwinden

Die Pilgerinitiative "Go for Gender Justice" ist Teil des Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens. Sie will viele Facetten von fehlender Gerechtigkeit im Verhältnis der Geschlechter beleuchten. Wir sprechen mit der Leiterin des Referates für Chancengerechtigkeit der EKD, Kristin Bergmann, über die Initiative.