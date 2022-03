Hilpoltstein (epd). Der vom Aussterben bedrohte Große Bachvogel wird in den kommenden Wochen wieder zurück in Bayern erwartet. Wer will, kann den Weg der Vögel in die bayerischen Brutgebiete live im Internet mitverfolgen. Wie der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Mittwoch bekanntgab, halten sich die Vögel aktuell noch in ihren Überwinterungsgebieten in Spanien, Portugal, Frankreich oder Nordafrika auf. Bald würden sie sich aber wieder auf den Weg nach Bayern machen. Der Große Brachvogel ist mit weniger als 500 Brutpaaren in Bayern vom Aussterben bedroht.

Ausgewählte Brachvögel sind laut LBV seit 2017 mit Satellitensendern ausgestattet, ihre Standortdaten können live im Internet eingesehen werden. Die Daten, die zu 33 Brachvögeln vorliegen, liefern dem LBV wertvolle Informationen über die Lage der Brut- und Überwinterungsgebiete der Brachvögel sowie über deren Zugrouten. Dadurch ist es möglich, die Lebensraumbedürfnisse der seltenen Vögel genauer zu analysieren und Projekte zum Erhalt ihrer Lebensräume in die Wege zu leiten.