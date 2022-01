Augsburg (epd). Das Engagement für Natur und Umwelt ist von der Diözese Augsburg zum dritten Mal mit einem Schöpfungspreis ausgezeichnet worden. "Der Preis ist ein Zeichen dafür, dass die Bewahrung der Schöpfung sowohl Dauerauftrag als auch Querschnittsaufgabe ist", sagte Bischof Bertram Meier bei der Verleihung, teilte die Diözese am Samstagabend mit.

In der Kategorie "Kita" erreichte das Kinderhaus St. Raphael in Rettenbach bei Günzburg den ersten Platz und ein Preisgeld von 1.000 Euro. Gelobt wurde ein umfassendes Konzept zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz, angefangen beim Zähneputzen über den Umgang mit Plastik bis hin zum Müll sowie Energiesparen. In der Kategorie "Pfarreien" gewann die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Dießen am Ammersee mit ihrer Wildblumenwiese vor dem Marienmünster.

In der Kategorie "Schulen und Jugendliche" siegte die Natur- und Umweltgruppe "GreenStars" der Realschule Maria Stern in Nördlingen. Die Gruppe gibt es seit dem Jahr 2000, sie kümmert sich den Angaben zufolge um einen "weit gespannten Rahmen" natur- und umweltrelevanter Themen, darunter die Pflege von Hochbeeten und eine Straßensammlung für den Bund Naturschutz in Bayern. In der Kategorie "Verbände, Einrichtungen und Sonstiges" gewann Pax Christi Augsburg in Zusammenarbeit mit der "Friedensregion Bodensee" und "friedens räume Lindau" mit der Ausstellung "Friedensklima!", in der die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erklärt werden.

Bischof Meier nutzte die Preisverleihung, um eindringlich ökologisches Verhalten anzumahnen. "Wenn wir weitermachen wie bisher, widersprechen wir unserem Auftrag, den Garten Gottes zu verwalten", sagte er. Der Schöpfungspreis sei für ihn ein Zeichen, dass die "große Koalition für die Schöpfung" immer mehr Kraft gewinne und Wirkung entfalte. Laut Karl-Georg Michel, dem Umweltbeauftragten des Bistums, sind für den Preis 51 Bewerbungen eingegangen - doppelt so viele wie bei den ersten beiden Ausschreibungen.