Gunzenhausen (epd). Die drei evangelischen Dekanatsbezirke Weißenburg, Pappenheim und Gunzenhausen-Heidenheim sollen zu einem großen Dekanatsbezirk zusammengelegt werden. Dafür haben sich die Kirchenvertreter der drei Dekanate mit großer Mehrheit ausgesprochen, teilte das Dekanat Pappenheim am Montag mit. Die Fusion könnte zum 1. Januar 2028 in Kraft treten und den gesamten Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sowie Teile der Landkreise Ansbach, Roth und Eichstätt umfassen.

Künftig gehören zu dem neuen Dekanatsbezirk unter dem Namen "Altmühlfranken" rund 54.000 Gemeindeglieder und 95 Kirchengemeinden. Der Sitz des neuen Dekanatsbezirks wird in der geografischen Mitte in Weißenburg liegen, heißt es in der Mitteilung. Ein weiteres Büro werde in Gunzenhausen bestehen bleiben. In Pappenheim soll den Angaben zufolge das zentrale Pfarramt für die umliegenden Gemeinden untergebracht werden.

Mit Zuversicht in die Zukunft

Hintergrund der Strukturreform sind sinkende Mitgliederzahlen in der evangelischen Kirche. Die bayerische Landeskirche plant deshalb, die Zahl ihrer Dekanatsbezirke von derzeit 66 auf 44 zu reduzieren. Ein Dekanat soll dabei mindestens 35.000 Mitglieder haben.

Nach dem Beschluss wolle man die einzelnen Kirchenvorstände in die Entscheidung einbeziehen, teilte die Pappenheimer Dekanin Sonja Scherle-Schobel im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Eine Steuerungsgruppe werde zudem weiter an Einzelfragen arbeiten. Bis zur Jahresmitte 2027 wolle man einen entsprechenden Antrag an den Landeskirchenrat stellen.

Dekanin Scherle-Schobel und ihr Gunzenhauser Kollege Christian Aschoff übernehmen künftig gemeinsam die Leitungsaufgabe in dem großen Dekanat. Sie blickten mit Zuversicht auf die neue Struktur und auf die neue Aufgabenverteilung, sagte Scherle-Schobel. Die drei Dekanate an der Altmühl kooperierten schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Diakonie, der Verwaltung, dem Bildungswerk, der Jugendarbeit, der Notfallseelsorge, der Kirchenmusik, der Frauenarbeit, im Religionsunterricht und in der Tourismusarbeit.