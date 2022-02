Würzburg (epd). Bereits das dritte Jahr in Folge wird es keine neue Fränkische Weinkönigin geben. War in den vergangenen beiden Jahren die Corona-Pandemie der Grund, ist es dieses Mal der Mangel an geeigneten Bewerberinnen, teilte der Fränkische Weinbauverband am Freitag in Würzburg mit. Ursprünglich war die Wahl zur neuen Fränkischen Weinkönigin für den 20. April geplant. Weil es aber nur eine Bewerbung gegeben und diese nicht den Regularien entsprochen habe, fällt die Wahl abermals aus. Vertretungsweise übernehmen die 80 Fränkischen Weinprinzessinnen den Job.

Schon in den vergangenen beiden Jahren hatte es eine besondere Lösung gegeben, damit der besondere Vollzeitjob der Fränkischen Weinkönigin nicht unerfüllt bleibt: Die am 22. März 2019 eigentlich für ein Jahr gewählte Weinkönigin Carolin Meyer blieb nach den Absagen der Wahlen 2020 und 2021 einfach weiter im Amt. Man danke Meyer ausdrücklich, dass sie dem Amt und damit Frankens Weinwirtschaft "in diesen schwierigen Zeiten die Treue gehalten hat". Die Kandidatinnen aus dem Jahr 2020, die auch 2021 wieder antreten wollten, hätten inzwischen andere Pläne.

Das Amt der Fränkischen Weinkönigin ist eigentlich auf ein Jahr angelegt, in dieser Zeit repräsentiert die Amtsinhaberin - die laut Regularien entweder aus einer Weinbaufamilie kommen oder Winzerin sein muss - das Weinanbaugebiet Franken. Sie hat gewöhnlich mehr als 400 Termine im Jahr, es ist also ein Vollzeitjob auf Zeit. Ab April werden nun die 80 fränkischen Weinprinzessinnen die Aufgaben gemeinsam übernehmen. Einmalig ist das Vorgehen aber nicht: War die Fränkische auch Deutsche Weinkönigin, wurde sie in ihren Aufgaben für Franken von den Prinzessinnen unterstützt.

Bis 1963 war es übrigens üblich, dass die Amtszeit der Fränkischen Weinkönigin zwei Jahre beträgt - eine Weinhoheit mit drei Jahren Amtszeit wie nun bei der scheidenden Weinkönigin Carolin Mayer hat es zuvor aber noch nicht gegeben.