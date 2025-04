Evangelische Morgenfeier

Wenn ein Mensch auf den Tod zugeht, was geht ihm da durch den Kopf? Pfarrer Tobias Wittenberg überlegt in der Evangelischen Morgenfeier, wie es wohl Jesus gegangen ist, als er auf dem Esel in Jerusalem einzieht – 5 Tage vor Karfreitag.

Lesezeit: 11 Minuten

